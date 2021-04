1493: los Reyes Católicos, tras el regreso de Cristóbal Colón, prohíben los viajes a América sin licencia previa.

1814: París capitula ante los aliados que luchaban contra Napoleón.

1867: los Estados Unidos compran Alaska a Rusia. Rusia se encontraba en una complicada situación financiera, y temía la pérdida de los territorios de Alaska sin ninguna compensación en algún conflicto futuro, probablemente con sus rivales los británicos, que podrían haber capturado con facilidad una región tan difícil de defender. Por lo tanto, el emperador ruso Alejandro II decidió vender el territorio a los Estados Unidos, mandando a su ministro Eduard de Stoeckl comenzaron las negociaciones con Seward a comienzos de marzo de 1867. Las negociaciones concluyeron a las cuatro de la madrugada del 30 de marzo,​ con un precio final de 7,200,000 dólares por un territorio de 1,518,800 kilómetros cuadrados.​ La opinión pública estadounidense fue positiva a la compra en general, aunque algunos columnistas y editores se mostraron contrarios a la compra de tierras.

1961: el avión cohete estadounidense X-15 alcanza la velocidad de 4170 km/h y la altura de 50,3 km.

1981: en Estados Unidos se realiza un intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan.

1987: en Londres, el cuadro Los Girasoles, de Vincent van Gogh, logra el récord en una subasta celebrada con el pago de 22 millones de libras.

1998: en Miami (Estados Unidos), el tenista chileno Marcelo Ríos se convierte en el primer sudamericano en ser el n.º 1 en el Ranking ATP, al vencer a Andre Agassi en la final del Masters de Miami.

2010: en el CERN (Suiza), el LHC (gran colisionador de hadrones) consigue colisionar dos haces de protones a 7 TeV, abriendo una nueva era de la física.

Nacimientos:

1746: Francisco de Goya, pintor español (f. 1828).

1853: Vincent van Gogh, pintor neerlandés (f. 1890). Nació en Groot-Zundert, Países Bajos y murió en Auvers-sur-Oise, Francia, en 1890. En las décadas finales del siglo XIX, el impresionismo marcó el inicio de una profunda renovación de las artes plásticas. Algunos de los mejores maestros de este periodo fue Vincent van Gogh, aunque nunca fue encasillado en ninguna escuela. Van Gogh no llegó a vender más que uno de aquellos centenares de cuadros suyos que actualmente alcanzan desorbitadas cotizaciones en las subastas. El reconocimiento de su obra no empezó hasta un año después de su muerte, a raíz de una exposición retrospectiva organizada por el Salón de los Independientes; en nuestros días, Van Gogh es considerado unánimemente uno de los grandes genios de la pintura moderna. Su producción ejerció una influencia decisiva en todo el arte del siglo XX, especialmente en el fauvismo y el expresionismo; y tras más de un siglo de experimentos artísticos, la pincelada tosca y atormentada del artista holandés, alimentada por el vigor de su pasión interior, conserva toda su fascinante fuerza expresiva. Famosos son los tristes hechos en su vida, de .los cuales impactó grandemente que, producto de la profunda depresión que sufría, se cortara una oreja y años después se suicidara de un tiro en el pecho, antes de cumplir los 37 años.

1913: Frankie Laine, cantante estadounidense (f. 2007).

1937: Warren Beatty, actor y cineasta estadounidense.

1945: Eric Clapton, músico británico.

1964: Tracy Chapman, cantante estadounidense.

1968: Céline Dion, cantante canadiense.

1979: Norah Jones, cantante estadounidense.

1986: Sergio Ramos, futbolista español.

Fallecimientos:

1783: William Hunter, anatomista y médico escocés (n. 1718). Nació en East Kilbride, hermano mayor del cirujano John Hunter. Después de estudiar teología en la Universidad de Glasgow, comenzó a estudiar medicina en 1737 y estudió bajo la tutela de William Cullen. Recibió formación en anatomía en el Hospital de St. George en Londres y se especializó en obstetricia. En 1764, se le nombra médico de la Reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Fue elegido profesor oficial de la Royal Society en 1767 y profesor de anatomía de la Real Academia en 1768. Fue un gran coleccionista. Su legado constituye el núcleo de la Hunterian Museum and Art Gallery de la Universidad de Glasgow. Entre sus obras se encuentran: “Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata”, “Medical commentaries”, Londres, 1762 y “Anatomy of the human gravid uterus”. Londres, 1775. HIzo grandes aportes a la investigación de la anatomía humana.