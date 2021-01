1493: en la isla La Española tiene lugar el primer enfrentamiento bélico entre españoles (comandados por Colón) e indígenas caribes.

1906: un incendio destruye casi toda la ciudad de Panamá.

1908: el francés Henri Farman logra volar mil metros con un avión biplano, en un circuito cerrado.

1955: el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, desafía al presidente democrático de Costa Rica, José Figueres, a resolver la disputa entre los dos países mediante un duelo a pistola.

1969: en Londres (Reino Unido), el grupo británico de rock The Beatles lanza el álbum Yellow Submarine. La historia de Yellow Submarine —décimo álbum de los Beatles lanzado en Estados Unidos— es atípica. Para empezar, hay que reconocer que se trata de uno de los discos menos exitosos del cuarteto de Liverpool, precedido de un confesado desgano creativo suscitado por la desconfianza que generaba en el grupo la realización de la película animada. Corría el verano de 1968 cuando el largometraje homónimo se estrenó en el London Pavilion Cinema. La banda sonora no se publicó de inmediato porque en esos días John, Paul, George y Ringo habían comenzado las sesiones de grabación del White Album, que vería la luz el 22 de noviembre de ese año. Gran acierto, pues el disco se mantuvo 30 semanas en la cima de las listas. Destacan en este disco que tiene solo una cara con música de Los Beatles, Yellow Submarine, All You Need is Love y Hey Bulldog.

2001: en El Salvador, un terremoto de magnitud 8,0 en la escala de Richter produce cerca de 944 muertos y pérdidas económicas calculadas en 3 000 millones de dólares.

Nacimientos:

1864: Wilhelm Wien, físico alemán, premio nobel de física en 1911. Nació en la ciudad de Fischhausen, actual óblast de Kaliningrado, pero en aquellos momentos formaba parte de Prusia. En 1879 fue a la escuela de Rastenburg y desde 1880 a 1882 estudió en la de Heidelberg. A partir de 1882 estudió en la Universidad de Gotinga, la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Berlín. En 1886 recibió el doctorado con una tesis sobre la difracción de la luz sobre los metales y la influencia de varios metales sobre el color de la luz refractada. En 1893 logró combinar la formulación de Maxwell con las leyes de la termodinámica para tratar de explicar la emisividad del llamado cuerpo negro, investigación que cristalizó en el enunciado de una de las leyes de la radiación y que lleva su nombre en su honor, la Ley de desplazamiento de Wien. Investigó también en el campo de las radiaciones, sentando las bases de la teoría cuántica, así como en campos como la óptica y los rayos X. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 1911 por su descubrimiento sobre las leyes de la radiación del calor. En su honor se nombró al cráter Wien de Marte.

1919: Robert Stack, actor estadounidense (f. 2003).

1920: Eduardo Carretero, escultor español (f. 2011).

1938: Richard Anthony, cantante francés (f. 2015).

1954: Trevor Rabin, guitarrista sudafricano, de la banda Yes.

1966: Patrick Dempsey, actor estadounidense.

1974: Blasphemer (Rune Eriksen), guitarrista noruego de black metal.

1982: Guillermo Coria, tenista argentino.

Fallecimientos:

47 a. C.: Ptolomeo XIII, faraón egipcio (n. 62 a. C.).

1691: George Fox, místico británico, fundador de los cuáqueros (n. 1624).

1864: Stephen Foster, compositor estadounidense (n. 1826).

1929: Wyatt Earp, famoso alguacil estadounidense (n. 1848). Su nombre completo era Wyatt Berry Stapp Earp Jugador, pistolero, y hombre de la ley estadounidense. Tuvo varios trabajos en el oeste relacionados con la ley. Durante su estancia en Tombstone, tuvo el famoso duelo de OK Corral (1881) contra los hermanos Clanton. La historia lo recuerda como un heroico del oeste salvaje. Estuvo casado con Urilla Sutherland de 1870 a 1871, con Mattie Blaylock de 1878 a 1882 y con Josephine Earp desde 1892 hasta su muerte. Wyatt Earp falleció en Los Ángeles, California.

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn