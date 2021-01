1569: en Inglaterra se realiza la primera lotería.

1787: William Herschel, astrónomo alemán nacionalizado británico, descubre Titania y Oberón, lunas de Urano.

1838: en Estados Unidos, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Con la ayuda de placas de contacto y un lápiz especial, que era dirigido por electricidad, las señales podían ser transmitidas por alambres de calidad pobre. El 6 de enero de 1838, Morse primero probó con éxito el dispositivo en las industria siderúrgica Speedwell Ironworks en Morristown (Nueva Jersey)​ y el 11 de enero de ese año, hizo otra demostración pública ante un comité científico en el Franklin Institute de Filadelfia, Pensilvania. Al llegar a este punto, Samuel Morse, después de buscar infructuosamente fondos para desarrollar su invento, logró que el Congreso de Estados Unidos aprobara en 1843 la asignación de 30 000 dólares para la construcción de una línea experimental de 60 kilómetros entre Baltimore y Washington, usando sus equipos.

1954: se celebran las primeras reuniones entre soviéticos y estadounidenses sobre la prohibición de las armas atómicas.

2001: científicos estadounidenses presentan el primer primate modificado genéticamente.

Nacimientos:

1978: Emile Heskey, futbolista británico.

1979: Darren Lynn Bousman, cineasta estadounidense. En 2004 trabajó en una película llamada The Desperate llevándola a varios estudios, pero la encontraban muy violenta y la trama muy sangrienta. Sin embargo, James Wan y Leigh Whannell (creadores de la película Saw) captaron la idea y llamaron a Darren para convertir The Desperate en Saw 2. Darren aceptó, y lo contrataron para que la dirigiera. Saw 2 fue un tremendo éxito y fue aclamada por algunos críticos como mejor que la primera. Luego dirigió la secuela Saw 3, Saw 4 y la nueva película de suspenso y musical Repo! The Genetic Opera, protagonizada por. Sarah Brightman y Paris Hilton.

1980: Damien Wilkins, baloncestista estadounidense.

1982: Tony Allen, baloncestista estadounidense.

1983: Adrian Sutil, piloto de automovilismo alemán.

Fallecimientos:

1893: Benjamin Franklin Butler, político estadounidense (n. 1818).

1988: Isidor Isaac Rabi, físico estadounidense de origen austriaco, premio nobel de física en 1944 (n. 1898). A comienzos de la década de 1930, inicia investigaciones en Física Nuclear desarrollando el método de resonancia magnética que permite el estudio de las propiedades magnéticas y la estructura interna de las moléculas, los átomos y los núcleos. A partir de estos estudios se desarrollaron aplicaciones como el láser, el máser, el reloj atómico o la resonancia magnética utilizada en los diagnósticos médicos. En 1944 recibió el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del método de resonancia gracias al que es posible verificar el registro de las propiedades magnéticas de los átomos.

2003: Mickey Finn, percusionista británico, de la banda T. Rex (n. 1947).

2015: Anita Ekberg, actriz sueca (n. 1931).

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn