Hijo de doctora denuncia a TIGO por negar ingreso a personal de salud

El día de hoy se le negó la entrada a mi mamá en la agencia de Tigo Honduras de Megamall con el argumento de que la terminación de su número de cédula no era el indicado para realizar trámites so mi mamá les mostró su identificación de doctora a lo que le respondieron: «Nosotros ya no estamos dando privilegio a personal médico para realizar trámites, según COHEP, ese privilegio ya no se les estará otorgando».

¿Amigos, WHAT THE FU**?

¿Tienen idea de lo estúpido que es eso? En estos momentos de crisis el personal de la salud son los que menos tiempo disponen y no pueden esperar un día en específico para salir y hacer sus trámites. ¡No disponen del mismo tiempo que tenemos muchos ya que ellos están llamados a atender pacientes inclusive fuera de sus jornadas laborales así que negarles la atención es INJUSTO E INCORRECTO! ¿O qué? El doctor te dice: «Hoy no lo puedo atender porque su cédula no termina en x número».

Me llenó de enojó escuchar a mí mamá contarme eso porque en estos momentos los doctores/as, enfermeros/as, paramédicos y demás personal de la salud son los que más presionados están y que no se les reconozca un privilegio tan pequeño como poder hacer un trámite en un día que no sea el asignado según su número de cédula es ESTÚPIDO! No sé está pidiendo que los pongan de primero en las filas, solo se pide que puedan realizar trámites el día que ellos dispongan de tiempo y no el día que se les asigna un fucking número de cédula. Sinceramente me da asco como se manejan las cosas en este país.