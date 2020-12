Gattuso: El gladiador que sigue dirigiendo a pesar de su enfermedad

Italia.- Genaro Gattuso es considerado uno de los personajes más pasionales y eufóricos que se pueden encontrar en el fútbol moderno. Sin embargo, el ahora entrenador del Napoli se ha visto mermado debido a una enfermedad ocular que padece.

En los partidos de la Serie A se ha apreciado un Gattuso mucho más calmado y calculador, pero lo que en realidad sorprendió en gran medida fue ver a ‘Rino’ con un parche en el ojo a causa de una miastenia ocular.

El pasado 23 de diciembre tras el juego Napoli-Torino, Gattuso reveló las condiciones de su ojo derecho y confesó que la enfermedad la padece desde hace 10 años y ya está acostumbrado a ello.

Aprovechó también para mandar mensaje a todos los jóvenes que se acomplejan por su físico:

«Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida… Tranquilos, no me muero. Estoy vivo», Arrancó diciendo Gattuso.

«Tengo miastenia, hace diez años que sufro de ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo! Prosiguió.

«No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo» finalizó diciendo el ex campeón del mundo con Italia.

