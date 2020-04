Gabriel Rubí: «Si investigaciones del MP son en mi contra, me aparto del cargo»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Que pone a disposición su cargo, dijo este miércoles el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Rubí, si las investigaciones del Ministerio Públio (MP) están dirigidas a su persona.

Rubí manifestó lo anterior, luego de conocer que el MP emprendió una investigación en contra de COPECO desde el pasado 4 de abril, por supuestas irregularidades cometidas en las compras de emergencia por COVID-19.

En ese sentido, a través de un medio televisivo, Rubí aseguró que el cargo que desempeña es temporal, así como cualquier otro puesto público. Sin embargo, dijo que tiene la certeza de que las cosas se han hecho bien y no teme a las investigaciones del MP.

«En mi caso, yo vine a prestar un servicio a mi país a solicitud del presidente Hernández y hasta donde yo sé lo hemos hecho bien. Estos casos son temporales y nadie está amarrado a ningún cargo. Tengo que saber cuál es el nivel de la investigación, si es a mí que me están investigando, inmediatamente me aparto», enfatizó el titular de COPECO.

Gabriel Rubí: «Investigaciones del MP no me alarman»

Interrogado sobre si ha pensado en pedir una licencia mientras dure la investigación del MP, el funcionario indicó que depende de dónde se origine la investigación.

«En el caso del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es algo administrativo, no una situación del despacho magisterial. Por eso ayer se suspendió a personal administrativo de COPECO. Yo no he tenido mayores reclamos, pero vamos a ver qué nivel de problemas hay», dijo.

Por lo anterior, el personero de COPECO manifestó que es una situación que ni a él ni a los hondureños debería alarmar. «Son procesos normales, más bien hay que felicitar al MP por su labor. Lo importante es que las cosas sean transparentes», puntualizó.

Nunca se involucró en las compras, según Rubí

Por otro lado, Rubí claró «que el ministro nunca está involucrado en compras. Hay un proceso que ya la Ley de Contratación del Estado lo lleva. Nunca un ministro debe estar involucrado en compras».

Asimismo, indicó que él solo firma lo pagado, al final del proceso. «Las compras son un proceso administrativo y si un ministro de involucra debe ser sancionado», finalizó

