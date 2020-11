Beckenbauer propone un cambio tras la histórica goleada sobre Alemania

Alemania.- Las opiniones siguen llegando en reacción al descalabro (6-0) que sufrió el combinado teutón a manos de España, el resultado más abultado de su historia.

Además del fracaso en su intento de situar a la selección alemana en el Final Four de la UEFA Nations League, fueron las formas, esa estrepitosa caída frente a los dirigidos de Luis Enrique, lo que originó un reclamo generalizado exigiendo la destitución del técnico Joachim Löw .

Pese a la incesante presión de las múltiples voces que se elevaron entre aficionados, entrenadores, ex futbolistas y los principales medios de comunicación en Alemania, la federación de fútbol no cedió, reafirmando su postura de mantener a Löw en el cargo, al menos de momento.

Beckenbauer sale al paso

Entre las opiniones más contrastadas que se pueden encontrar en el panorama del fútbol alemán, destaca la del mítico ex jugador Franz Beckenbauer, que analizó el momento que atraviesa la rejuvenecida Alemania de Joachím Löw en su habitual columna para el diario Sport bild.

El kaiser es admirado y altamente respetado por su historial de títulos con el Bayern Múnich, además del exitoso paso como seleccionado internacional de su país, ganando la Copa del Mundo en 1974 y repitiendo 16 años más tarde en su faceta de entrenador al frente de los teutones.

«No fue para nada el equipo alemán, un apagón total. Ahora el mundo se ríe de nosotros. Afortunadamente, rara vez suceden estas cosas en la selección nacional», escribió Beckenbauer para el citado medio, argumentando la falta de experiencia como uno de los factores que han ocasionado este declive en Alemania.

«Existe un problema de liderazgo en el equipo de Löw. No he visto madurez y cuando las cosas no están bien, necesitas líderes», explicó el Kaiser.

La solución de Beckenbauer, que vuelvan los pesos pesados

Precisamente, la ausencia de un líder al interior de la selección alemana, ha sido uno de los focos principales en el análisis de los expertos, señalando a Joachim Löw por la determinación de excluir a jugadores con mayor experiencia como Jerome Boateng, Mats Hummels o Thomas Müller.

La idea impulsada por Löw de consolidar un recambio generacional, luego de la desastrosa participación de Alemania en el mundial de Rusia 2018, no ha tenido los frutos que él hubiese esperado.

Sin embargo, Beckenbauer respaldó la postura del seleccionador, aunque le recomendó hacer cambios sustanciales en caso de que la situación no mejore, posicionándose a favor del regreso de un contrastado futbolista:

Thomas Müller, el gran pedido del Kaiser

«Si no funciona en los partidos internacionales antes de la Eurocopa en marzo, Löw tiene que cambiar de rumbo. Por supuesto debe continuar y entrenar en la Eurocopa.

En última instancia, este partido le servirá para adquirir nuevos conocimientos. Müller impulsaría al equipo en fases difíciles del partido, como lo ha hecho con el Bayern Múnich «, cerró Beckenbauer.

