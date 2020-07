Fox News anunció este miércoles el despido de Ed Henry, co-presentador de «America’s Newsroom», por acusaciones de «comportamiento sexual inapropiado intencional», que involucraba a una antigua compañera de trabajo.

La cadena de noticias por cable propiedad de Fox Corp, de Rupert Murdoch, dijo que el 25 de junio recibió una queja del abogado de una ex empleada que llevó al medio a contratar a un estudio de abogados externo para investigar.

Fox News lo despide

Henry fue suspendido el mismo día y fue despedido sobre la base de los «hallazgos de la investigación», según un memorándum interno que Fox News proporcionó a Reuters.

Henry no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios, en tanto que la ex empleada aún está sin identificar.

El abogado Douglas Wigdor, quien dijo que la representaba, señaló: «No podemos comentar en este momento».

Según informó Deadline, Herny se unió a Fox News tras dejar CNN y desde fines de 2019 era co presentaba el programa de noticias junto a Sandra Smith.

Este no es el primer escándalo de índole sexual que remece a Fox News. En 2016, el ex presidente ejecutivo, Roger Ailes, renunció después de ser acusado de acoso sexual por ex empleadas .

La película

Las acusaciones fueron la base de la película de 2019 «Bombshell», protagonizada por Nicole Kidman, Charlize Theron y Margot Robbie.

Una irreconocible Charlize Theron protagoniza la nueva película «El Escándalo»,. El filme está basada en la historia de un grupo de mujeres que derribó los comportamientos abusivos de Roger Ailes, ex presidente y director ejecutivo de Fox News.

SEPALO

El fallecido magnate de los medios de comunicación, renunció a su cargo en Fox News a mediados de 2016. Lo hizo tras ser demandado por Carlson, quien aseguró haber sido despedida por rechazar las propuestas sexuales del entonces director de la cadena.

La ganadora del Oscar interpreta a la presentadora de televisión Megyn Kelly, un rol para el que logró una impresionante similitud física.

Junto a ella están Nicole Kidman en el papel de la animadora Gretchen Carlson, y Margot Robbie como la productora Kayla Pospisil.

El filme dirigido por el ganador del Emmy Joay Roach y escrito por Charles Randolph, cuenta además con John Lithgow, quien interpreta al cuestionado Ailes.

