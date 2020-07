Ex-jugador del Barcelona: «¿Le tiene miedo Griezmann a un medio autista?»

ESPAÑA.- No están muy contentos en Francia con lo que está sucediendo con Antoine Griezmann en el Barça.

Uno de los personajes que menos pelos tiene en la lengua, Christophe Dugarry, ha cargado contra Leo Messi por la situación del ex del Atlético.

«¿Griezmann tiene miedo de qué? ¿Tiene miedo de un niño que mide 1,50 y que es medio autista? Puede ponerle un pastel en la boca a Messi si tiene un problema», sentenció el exjugador culé en su programa Team Duga de RMC Radio.

El reclamo a Quique Setién

No solo cargó contra Messi, también lo hizo contra Quique Setién haciéndole responsable del mal rendimiento del francés.

«Es un entrenador que se tambalea. Setién es muy amable, pero no tiene el nivel. No sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está totalmente sobrepasado por la situación. Estoy seguro que no tiene nada en contra de Griezmann, simplemente es un incompetente», apostilló el que fuera delantero del Barça.

El revuelo que ha causado en Francia el hecho de que el jugador haya perdido su sitio en el once titular y, ante el conjunto rojiblanco, Setién decidió sacarle al campo en el minuto 90 del partido. Solo jugó cuatro minutos en total, lo que duró la prolongación del partido. Tras ello, el cántabro anunció que hablaría con Griezmann para explicarle las razones de su decisión.

