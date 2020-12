FIN DE LA NOVELA: Anthony Davies renueva por 5 años con Lakers

ESTADOS UNIDOS.- La gran interrogante que tenía la agencia libre de la (NBA) ha encontrado su respuesta definitiva: Anthony Davis continuará defendiendo al campeón Los Angeles Lakers.

Davies renovó para seguir vistiendo los colores amarillo y púrpura en las próximas cinco temporadas.

Así lo ha confirmado el insider Adrian Wojnarowski, de la cadena ESPN, tras conversar con el agente del jugador, Rich Paul.

Paul le confirmó que el acuerdo ya está listo, y que en las próximas horas será firmado para que la franquicia angelina haga oficial su permanencia.

ESPN story on free agent Anthony Davis finalizing a 5-year, $190M deal to stay with the Lakers: https://t.co/1ILYuhcvfI

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 3, 2020