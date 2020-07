Fabián Coito sobre reducción de salario: «No me molestó, entendimos la situación»

SAN PEDRO SULA.- Sin duda alguna que la pandemia por COVID-19 afectó la economía de muchos sectores de la sociedad; equipos y federaciones deportivas no fueron extensas a eso.

Ante esto, varias federaciones de fútbol tomaron la decisión de suspender, despedir o reducir gastos de planilla, incluyendo la de los directores técnicos.

FENAFUTH recortó salario de Fabián Coito

El presidente de la Federación, Jorge Salomón confirmó por medio de una entrevista, que los empleados de dicha organización sufrieron un «ajuste salarial», entre ellos el entrenador de la «bicolor»; esto por la obvia situación de la pandemia.

«Entendimos la situación»

En una entrevista se le consultó al uruguayo sobre dicha reducción; la cual estuvo muy de acuerdo, pues el objetivo es no comprometer económicamente a la federación.

«Es una situación comprensiva. Lo hablamos claro con el presidente, está dentro de lo probable. Ninguno tuvo un tipo de problema, para no comprometer a la Federación que está colaborando para que las cosas funcionen. No me molestó, ya que entendimos la situación, de la misma manera que a veces se da una mano, la colaboración en estos momentos se debe de demostrar».

