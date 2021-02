Ezequiel Aguirre: «Es un paso importante en mi carrera y no quiero desaprovecharlo»

TEGUCIGALPA.- El nuevo futbolista extranjero del Olimpia, Ezequiel Aguirre, habló sobre su llegada a los «leones» y cómo lo conquistó Troglio con su proyecto.

«Tuve la oportunidad de hablar con Pedro y para mí es muy importante, eso quiere decir que uno está haciendo bien las cosas en su país y que salga una oportunidad de estas no la podía dejar pasar», dijo en entrevista con Fútbol a Fondo.

«Que un técnico como Pedro se fije en mí es más que importante. Tuve la oportunidad de hablar con él, me hizo saber de su proyecto, su idea de juego y para mí es un paso importante en mi carrera y no quiero desaprovecharlo. Saber que voy a un club grande, tengo entendido que es el mejor de Honduras, dos veces campeón en los últimos dos años. Espero estar a la altura«, añadió.

Estilo de juego y las canchas en Honduras

El exfutbolista de Belgrano Defensores de Argentina explicó cómo es su juego y el aporte que dará al bicampeón nacional. También reveló que inició a investigar sobre la liga cuando el Olimpia se mostró interesado en sus servicios.

«Soy un jugador que se destaca por su velocidad, me gusta llegar al gol. Estos años he tenido la oportunidad de convertir varios goles. Me gusta jugar en ataque por derecha o por izquierda«, detalló el jugador de 29 años.

«He visto varios videos, me puse a informarme del campeonato, la liga. Me gusta meter diagonales atrás de la espalda de los defensores llegar al gol«, agregó.

Algo que ha sido criticado sobre todo por los extranjeros, han sido los terrenos de juego. Sin embargo, Aguirre aseguró que esto no será ningún inconveniente.

«No tengo problema con las canchas, tengo muchas expectativas de saber cómo es el torneo. Espero no tener problemas para adaptarme», cerró.

Nota para nuestros lectores

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0