Gerardo Ramos «Las decisiones que hemos tomado han sido las mejores»

Honduras-. En EXCLUSIVA con CRONÓMETRO habló el gerente de la FENAFUT, Gerardo Ramos, acerca del itinerario de la «H», el caso positivo de Albert Elis y los amistosos que han generado polémica.

Cabe destacar que la Selección Nacional de Honduras realizó este jueves pruebas de antígeno a todo el cuerpo técnico y plantel previo a la salida a Guatemala.

PRUEBAS DE ANTÍGENOS PARA #LAH Por la mañana de este jueves la delegación hondureña 🇭🇳 que viaja a #Guatemala se sometió a las pruebas antígenos #COVID19☣. Los dirigidos por el D.T 👤 @FabianCoito parten hacia tierras #Chapinas mañana viernes a las 11:00 a.m.#FENAFUTH2020 pic.twitter.com/lH6VleHTjR — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) November 12, 2020

Charla con Gerardo Ramos

Hoy se le practicaron las pruebas de antígeno a los jugadores ¿Cómo se encuentran?

«Todos bien gracias a Dios, incluyendo el Staff, no hay ningún problema para viajar, ya tenemos los resultados porque trabajamos con un laboratorio privado y nos los ofrecen a la brevedad posible».

¿Cuál es el itinerario de la selección para la visita a Guatemala?

«La «H» sale mañana a las 11 a ciudad de Guatemala desde Tegucigalpa, vamos a tener un entreno el viernes por la tarde en el Centro de alto rendimiento de la Federación de Guatemala y el sábado haremos el reconocimiento de cancha. Nos haremos las pruebas de nuevo para regresar el domingo. El partido es a las 11:00 AM por lo que al terminar sólo almorzamos y luego regresamos a Tegucigalpa. Estaríamos llegando a las 5 de la tarde».

¿Qué sigue después del juego ante Guatemala Gerardo?

«Ahí termina la concentración. La fecha FIFA dura 10 días, esta dura del 9 al 17. Esta no se denomina doble fecha FIFA, la diferencia es que puedes jugar dos o tres partidos o no podes jugar ninguno, lo único es que cuando no tienes un juego categoría “A” definido no te prestan a los jugadores tal y como lo establece FIFA».

Factores que impiden los amistosos de peso

¿Por qué le ha costado a Honduras conseguir partidos?

«No es que nos cueste, inclusive nos prefieren a nosotros antes que a otros países centroamericanos. El tema es que hay muchos factores qué evaluar y más ahorita con la situación del Covid-19. Sí, es mejor jugar contra Japón, Estados Unidos o contra una selección africana de nivel, pero, a como nos estamos acomodando, siempre creímos que era mejor tener encuentros en el área para que pudiéramos manejar mejor el tema logístico y de seguridad ya que de eso se trata»

«Muchos ven de menos a Guatemala o Nicaragua, pero práctica es práctica y lo que necesitas es que los jugadores entrenen, entiendan el sistema del profe y lo implementen para que así puedan ser evaluar. Nosotros hemos tenido grandes partidos contra buenas selecciones, mientras otros equipos del área juegan entre sí o de menor calibre comparado con el que nosotros estamos jugando y nadie dice nada».

«Lo económico no ha sido factor, muchas veces nos ha tocado partidos en los cuales la federación saca de sus fondos para hacer amistosos o un simple entreno. Antes habían equipos que te invitaban y te pagan todo, pero en estas circunstancias te invitan y te dicen que vos pagues tus cosas por la situación. Las decisiones que hemos tomado han sido las mejores, independientemente que la afición quiera que juguemos contra Alemania».

¿El partido contra Guatemala trae algún beneficio económico?

«Ninguno, lo mismo que hicimos con Nicaragua, ellos llegaron a Honduras con sus fondos y nosotros sólo les dimos transporte interno, alimentación, hidratantes, pago del hotel, lo mismo está pasando ahorita con Guatemala, ellos nos están pagando todo además de los exámenes del Covid-19″.

En lugar de Benguche llegó Juan Ramón ¿En lugar de Elis?

«No, no llega nadie»

Los planes con la Sub-23

Gerardo, después del partido con Guatemala cerramos el año sin actividad ¿No?

«Con la mayor se cierra este año, con la sub 23 íbamos a tener actividad, pero como se cancelaron varias fechas en la Liga Nacional, no encontramos espacio de trabajo pero todavía estamos esperando a ver qué pasa».

Ya para terminar ¿Hay alguna información del preolímpico?

«Hasta ahorita sí la tenemos, pero no hay una confirmación estable, sabemos que seguirá siendo en México a finales de marzo próximo pero todavía no lo tenemos seguro».