Ex-jugador de Marathon se recupera del alcoholismo: «Me he mantenido firme y sobrio»

HONDURAS.- Alexis Duarte, quien fuera jugador del Platense y Marathon con cualidades recordadas y muy valoradas, dio una gran noticia por medio de sus redes sociales.

El ex-volante fue víctima del vicio del alcohol y drogas, hubo un tiempo que se le miraba en la ciudad de Tela deambulando y con olor a alcohol y humo de cigarrillo.

Tras verse en esa situación, lo ingresaron a un centro de rehabilitación llamado «Mediador de un nuevo pacto», ubicado en San Juan Pueblo y comenzó una nueva etapa en su vida.

Dos años sobrio

Desde su Facebook personal, Alexis Duarte agradeció que este jueves 3 de diciembre cumplirá dos años de haberse alejado del alcohol.

«Quiero informarles que el 3 de diciembre del 2020, estaré cumpliendo mis primeros 2 años en el centro de rehabilitación alcohólicos y drogadictos MEDIADOR DE UN NUEVO PACTO, y siempre con la ayuda de Dios».

Duarte manifestó que no ha sido fácil el proceso, pero con la ayudad de Dios y fuerza de voluntad ha podido lograrlo.

«Durante el proceso no ha sido fácil, he tenido pruebas y desafíos pero con la ayuda de Dios y los pastores he logrado salir adelante».

«Me he mantenido firme y sobrio, siempre trabajando para la obra de Dios, y a mis amigos los internos siempre he tratado de ayudarles en lo que se puede, soy de las personas que se proyectan con las solicitudes de ayuda de necesidades básicas como ser: alimentos, ropa, ayuda monetaria y apoyo moral».

«Muchas gracias a las personas que nos han ayudado durante nuestro camino. Se los agradezco con todo mi corazón».

Un jugador muy recordado por la Liga Nacional

Duarte llegó a ser en la década de los 90 uno de los más talentosos futbolistas hondureños; un volante mixto de gran pegada.

Con Platense, Alexis Duar­te consiguió ganar dos tor­neos de Copa, en 1996 y 1997. También ju­gó para Marathon, Petrotela, Suchitépe­quez, Vida, Deportes Savio y Real Maya.

