Evaluar alumnos por rendimiento no por sumativa, sugiere COLPEDAGOGOSH

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Eliminar la evaluación sumativa por el año escolar 2020 y hacerlo por rendimiento o competencia, pidió este martes el presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH), Edwin Hernández, a la Secretaría de Educación.

A través de medios locales, Hernández manifestó que la propuesta de ellos es evaluar en base al rendimiento y las perspectivas, pero eliminar por esta vez la evaluación sumativa, la cual no es correcta.

En ese sentido, el dirigente magisterial informó que mañana, miércoles, oficializarán esa propuesta al secretario de Educación, Arnaldo Bueso.

Del mismo modo, Hernández dijo que el titular es mal asesorado y exigió darle rumbo a la educación en Honduras. Explicó que el actual sistema de evaluación dicta una forma sumativa. Es decir, sumar lo acumulado entre tareas y exámenes para sacar un porcentaje.

En virtud de ello, defendió que ellos no aplazan a los alumnos como lo dijo una autoridad de la Secretaría de Educación. «Los profesores no hacemos eso. Los profesores lo que hacemos es enseñar y si los alumnos no aprendieron, se les re-enseña», afirmó.

Para finalizar, el presidente de COLPEDAGOGOSH tildó de injusta la evaluación sumativa, un procedimiento que solicitó que se elimine por este año.

Dirigente: Año escolar tendremos que «finalizarlo con clases virtuales»

El dirigente magisterial Ronald Gálvez, consideró que «posiblemente este año tengamos que finalizarlo con clases y evaluaciones virtuales».

Tras evaluar el difícil panorama que deja en Honduras la pandemia de COVID-19, Galvez manifestó que no hay condiciones propicias para retornar a clases presenciales en este momento.

“Los contagios de COVID-19 van en aumento y el virus circula la de forma ambulatoria. Por lo cual, no convienen aglomeraciones de personas, indicó.

«Yo creo que el ministro de Educación está razonando con respecto a la emergencia porque no hay condiciones de ningún tipo para que los alumnos y los docentes puedan regresar a clases en este momento», aseguró.

«Esto porque la curva de contagios sigue aumentando, entonces no hay condiciones, es lo más lógico no retornar a clases. Es muy probable que estemos todo el año desde casa, enviando información a los alumnos que están de forma virtual», vaticinó Gálvez.

