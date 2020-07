CN autoriza contratación de personal de salud con título pendiente

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Congreso Nacional aprobó que la Secretaría de Salud pueda realizar contratación de egresados del área de Salud que aún no cuenten con su título universitario.

En ese sentido, el hemiciclo autorizó a la Secretaría de Salud y Centros de Asistencia Médica Privada del país «la contratación de los profesionales de la salud que ya cuenten con la carta de egresados. Aunque aún no cuenten con el título de médico extendido o reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)», señala el boletín.

Los congresistas argumentan que esta medida se tomó luego de ver la necesidad que existe en el área de Salud a causa de la pandemia del COVID-19.

A su vez, Mauricio Oliva, titular del Legislativo, señaló que la iniciativa fue presentada por el rector de la UNAH, Francisco Herrera.

«El rector Herrera me ha manifestado que no hay ningún problema. Me ha asegurado que, en paralelo y en la medida de su capacidad, tomando en cuenta las circunstancias actuales, está haciendo lo posible para acreditar el título de estas personas», dijo.

Y añadió que «en Choluteca, por ejemplo, a pesar que se ha hecho oferta publica por los medios de comunicación, no hay oferta suficiente de médicos que quieran ir a trabajar. No podemos obligar a nadie. Esto se trata de habilitar a los que quieran trabajar».

Lea también: SDI Global no procederá legalmente contra Honduras por hospitales móviles

Egresados quieren unirse a colegas de Salud

La iniciativa surgió para darle apoyo al área de salud con los recién egresados de las universidades, explicó Oliva.

Es importante mencionar que el personal contratado únicamente con la Carta de Egresado, deberá adjuntar el título al área profesional en que fue contratado; una vez que la respectiva universidad lo emita.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo