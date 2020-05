Esteriliza lo que sea con UVGLO, dispositivo que se adapta a tu móvil

REDACCIÓN. La propagación de la COVID-19 a nivel mundial ha propiciado que, en todos lados, se dé mayor importancia a la higiene. No obstante, es una cualidad que debemos procurar en todo momento, y no sólo en los tiempos de confinamiento y crisis sanitaria.

En nuestro alrededor, sobre cualquier cosa que tocamos, habitan millones de microorganismos. Entre ellos están las bacterias, hongos y otros virus. Quizá no sean tan letales, pero lo menos que queremos es enfermarnos.

Pero, tranquilo. Si deseas estar muy protegido ante cualquier minúsculo ser que podría invadir tu cuerpo, hay una herramienta muy efectiva. Son los rayos ultravioletas (UV); los mismos destruyen el 99% de los patógenos.

Es conocido hace mucho que ese tipo de luz ultravioleta acaba con el 99.9 por ciento de los microorganismos dañinos. Lo que hace es que pentra en los organismos microscópicos y destruye sus ácidos nucléicos, o sea, su ADN. Los mata directamente, o impide su reproducción. Es común la utilización de estos rayos en distintas salas de hospitales.

Limpieza profunda en sólo 10 segundos

Un esterilizador, que funciona en base con los rayos en mención, ha sido denominado como el «más pequeño y más inteligente del mundo». Es portátil, y puedes dejar inmaculado cualquier objeto al sólo contar hasta 10. Se llama UVGLO.

Está incorporado con luz LED ultravioleta y elimina al 99% los virus rápidamente. Se conecta a cualquier dispositivo móvil y está listo para la acción. Con los virus más poderosos y que se resisten a caer, tarda unos 40 segundos. Es decir, limpiarás a cabalidad cualquier superficie en menos de un minuto.

Es tan fácil de usar que lo puede hacer cualquier. Es cuestión nada más de conectarlo al puerto de cargador de un celular y después enfocar la luz en dirección al espacio que se quiere esterilizar.

Además, no temas. No genera efectos secundarios en los humanos. La luz ultravioleta que incorpora es de baja potencia, por lo que no puede atravesar nuestra piel. Pero, sí afecta (y extermina) a los microorganismos.

Más detalles de UVGLO

Es importante conocer que UVGLO no necesita ni siquiera cargarse, o adaptarle una batería. Su poder lo obtiene directamente de tu móvil. Tampoco utiliza tanto, por lo que no drenará el teléfono. Sólo gasta 0,4W, es como usar una app. Su duración es de más de cinco mil horas.

Eso sí, cabe detallar que el puerto debe de ser USB tipo «C». El tamaño es otro de sus factores a resaltar. Sólo mide 3.3 x 1.7 centímetros. Sólo pesa 2,8 gramos, por lo que puede portarse en cualquier bolsillo.

UVGLO cuesta 17 euros y se puede comprar en paquetes de 2,3,5 o 20 unidades. Al por mayor, sale más barato. Además, busca financiación en Indigogo.