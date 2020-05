Preocupación por mujeres en cárceles expuestas al Covid-19: DDHH

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, manifestó su preocupación por las mujeres que se encuentran recluidas, con sus hijos, en centros de detención expuestas al contagio del Covid-19.

Según el titular del CODEH, si se llega a confirmar un caso dentro del Centro de detención para mujeres, el cuadro de contagios aumentaría sobremanera.

«En el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), nos preocupa, porque no solo están las privadas de libertad, sino unos 40 menores de edad; y si el virus llegar atacar a estos centros penitenciarios y aunque no quiera ser dramático, ya me imagino el cuadro dantesco que habría en el país”, respondió Maldonado a una radio la mañana del lunes.

En ese sentido, Maldonado pidió al Ministerio Público, a la Defensoría y al Poder Judicial que con la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal se deben cambiar las medidas a las reclusas que clasifiquen al proceso.

Guardar las medidas y/o protocolos de bioseguridad en las cárceles es una obligación de las autoridades penitenciarias, dijo Maldonado. Asimismo, cree que es necesario velar por la salud de los reos que se encuentran en las distintas cárceles del país, «sobre todo aquellos que están en los reclusorios de Támara», arguyó el defensor de los derechos humanos.

Lea también: ¿Descontrol en las cárceles? Gabriel Rubí desmiente denuncia del CODEH

Confirman primer caso positivo de Covid-19 en Olancho

Tras varias semanas de mantenerse como uno de los pocos departamentos en los que no se reportaban casos de Covid-19 en Honduras, ayer lunes se confirmó que una joven originaria de Juticalpa, Olancho, dio positivo al virus.

Se trata de una joven de apenas 24 años de edad, quien desde el pasado 15 de abril ingresó al Hospital San Francisco en el citado departamento.

Según se conoció, la ahora portadora del virus llegó a ese centro asistencial con un diagnóstico de pancreatitis; cuatro días después la enviaron al Hospital Escuela y fue ahí donde empezó a desarrollar síntomas respiratorios.

Posteriormente le practicaron la prueba del Covid-19, específicamente el 29 abril y ayer lunes se corroboró que la misma dio positiva.