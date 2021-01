REDACCIÓN. La pandemia del coronavirus sigue ensañándose con Estados Unidos, el país no solo tenía el primer lugar de más contagios en el mundo, también semanas atrás se descubrieron personas infectadas con la cepa británica y, hace un par de horas, las autoridades hicieron público el hallazgo de dos casos de la variante sudafricana.

La nueva variante del coronavirus, identificada en Sudáfrica, llegó a la nación norteamericana, con dos casos diagnosticados en Carolina del Sur, informaron este día las autoridades de Salud.

Variante extranjera

Los dos casos no parecen estar relacionados, y las personas no han viajado recientemente, dijo el Departamento de Salud y Control Ambiental.

Las dos personas infectadas con esta variante son adultos; uno es de Lowcountry y el otro de la región de Pee Dee, informaron las autoridades.

“Es aterrador”, porque significa que puede haber más casos no detectados en el estado, dijo a The Associated Press, el doctor Krutika Kuppalli, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston.

En Estados Unidos ya están las tres cepas más contagiosas

A pesar de que estos son los primeros casos confirmados de la variante sudafricana. Las variantes detectadas en Brasil y Reino Unido ya están presentes en el territorio estadounidense.

Te puede interesar: ¿Qué se sabe hasta ahora de las nuevas cepas del COVID-19?

Apenas el pasado lunes, autoridades de Minnesota informaron que una persona que viajó recientemente a Brasil dio positivo a la variante P.1, con la que se identifica científicamente a la cepa brasileña.

Expertos en salud señalan que es probable que ya haya decenas de casos derivados de estas tres cepas en Estados Unidos, pero no son detectados porque los síntomas son los mismos a los de la primera cepa del virus.

“Hasta ahora, no hay evidencia de que esta variante cause una enfermedad más severa, como las variantes británica y brasileña. Los primeros datos señalan que se transmite más fácilmente y más rápido que otras variantes”. Así lo informó a través de un comunicado el Departamento de Salud de Carolina del Sur.

Fuente: Infobae, Tv Azteca

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0