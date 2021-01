El «You’ll  Never Walk Alone» se queda sin su principal intérprete, Gerry Marsden

Inglaterra.- El domingo 3 de enero falleció Gerry Marsden a los 78 años, cantante ingles que puso de moda el «You’ll Never Walk Alone», himno emblemático del Liverpool.

El famoso cantante nació en Liverpool y popularizó la canción «You’ll Never Walk Alone», escrita por los compositores estadounidenses Rogers y Hammerstein. Esta versión de Gerry fue adoptada por la fanaticada del Liverpool a partir de 1963 y se convirtió en uno de los himnos más grandes y relevantes del fútbol mundial.

La versión de Gerry causó tanto impacto que fue adoptada por los hinchas a nivel mundial por los fanáticos del Borussia Dortmund, Celtic y el Feyenoord quienes decidieron cantar el himno a todo pulmón antes del comienzo de cada partido de su equipo.

Luego de que la prensa inglesa informó sobre el fallecimiento del cantante, el Liverpool posteó en su cuenta de Twitter: «Recibimos con gran tristeza la noticia de la muerte de Gerry Marsden. Las palabras de Gerry permanecerán grabadas para siempre en nuestra memoria”.

Gerry’s voice accompanied our biggest nights. His anthem bonded players, staff and fans around the world, helping create something truly special ❤️

De igual forma, el famoso ex cantante de The Beatles, Paul McCartney, también posteó un conmovedor mensaje en la misma red social.

«Gerry era un compañero de nuestros inicios en Liverpool. Él y su grupo eran nuestros mayores rivales en la escena local». Sus interpretaciones inolvidable de You’ll Never Walk Alone y Ferry Cross The Mersey permanecen en el corazón de mucha gente como recuerdos de una época gloriosa de la música británica», finalizó.

Gerry was a mate from our early days in Liverpool. He and his group were our biggest rivals on the local scene. His unforgettable performances of You’ll Never Walk Alone and Ferry Cross the Mersey remain in many people’s hearts as reminders of a joyful time in British music… pic.twitter.com/t1COAIwZVM

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 3, 2021