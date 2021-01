El Fenerbahce, destino de redención para Mesut Ozil

Turquía.- El mediapunta Alemán de 32 años, Mesut Ozil, ha puesto fin a su calvario de casi un año sin jugar en Londres. Esto, una vez que el mercado invernal le haya proporcionado la ventana que necesitaba para tomar rumbo hacia nuevos horizontes.

El futuro del teutón llegó a buen puerto, luego de concretar un acuerdo con la directiva para la rescisión del contrato que lo vinculaba con el Arsenal, club en el que permaneció los últimos siete años.

Precisamente, ese acuerdo fue lo que facilitó la operación que ahora lo sitúa en su nuevo equipo, el Fenerbahce de Turquía. El talentoso futbolista alemán firmará por los próximos tres años y medio con el cuadro capitalino, asegurándose a largo plazo una cantidad de dinero importante gracias a las millonarias cifras establecidas en su contrato.

A falta de la oficialización por parte del club, se estima que Mesut Ozil recibirá la cantidad de 25,000 euros por partido, lo que equivale a cuatro millones que el Alemán se embolsará al final de cada temporada.

Bilgilendirme | Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil’i İstanbul’a getiriyor. 💛💙

Club Statement: Our club is bringing Mesut Özil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021