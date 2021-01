El ‘Checo’ Pérez Feliz; ya conoce las instalaciones de Red Bull 

Inglaterra- Sergio el ‘Checo’ Pérez ha realizado este día la primera visita a las instalaciones de su nuevo equipo, Red Bull, en Milton Keynes, Reino Unido.

Con 30 años, el piloto mexicano se une oficialmente a una de las escuderías más fuertes de la Fórmula 1, sin embargo, llegar a Red Bull no fue nada fácil para ‘Checo’ Pérez, es por eso que durante su primera visita a las instalaciones recordó lo difícil que fue alcanzar este gran paso en su carrera.

«Había muchos momentos que pensé en rendirme. Había dejado atrás mi niñez completa. Mis amigos, mi familia y estaba viviendo en una cultura completamente diferente. Muchas veces pensé que la Fórmula 1 estaba muy lejos para mí y que debía regresar a casa para tener una vida más normal. Pero fue el apoyo de mi familia lo que me mantuvo ahí. Yo creo que con determinación y pasión uno puedo lograr sus objetivos».

Un objetivo cumplido para ‘Checo’ Pérez

El mexicano se refirió a lo que significa representar a Red Bull y sus sensaciones al vestir el escudo de las bebidas energéticas.

«Es una marca fantástica. De todos los equipos en Fórmula 1 creía que no tenía chance de ser parte de esta escudería ya que nunca fui parte de su programa junior, pero cuando la oportunidad se presentó la tomé. Es un sueño hecho realidad. Cuando me pongo mi camisa Red Bull o me tomo una bebida de lata me pongo a pensar ‘¡Wow, esta es la marca por la cual manejo!’. Es increíble y difícil de imaginar. Es una oportunidad por la cual he trabajado tan duro por más de 15 años. Pienso que ha llegado en el momento adecuado, estoy listo para eso y lo tomaré con ambas manos».

Finalmente, ‘Checo’ explicó que de ahora en adelante depende de sí mismo para poder mantenerse en la máxima categoría.

«Siempre me estoy llevando al máximo y el año pasado por fin tuve un carro que pudiera mostrar a las personas un poco más de lo que soy capaz, pero ahora es mi gran oportunidad. Debo enfrentar el próximo paso en todos los aspectos y creo que estoy listo para eso. La único que me faltaba era la oportunidad. Ahora que la tengo depende de mí mismo hacerla que funcione. Me voy a asegurar de entregar más de lo que esperan. Si tenemos el carro que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos».

Te puede interesar: Sarah Thomas, primera mujer que oficiará en un Super Bowl

Suscríbete gratis a más información deportiva en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/35GpKtQ