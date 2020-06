Edil de Cantarranas: «Sin resultados de pruebas Covid-19, vendedores no entrarán»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, informó este día que varios homólogos y él se reunieron para determinar que los vendedores de las empresas que quieran ingresar a algunos municipios de Francisco Morazán deberán presentar el resultado de pruebas del Covid-19 para comprobar que estos no estén contagiados.

«Nos hemos reunido para tomar nuestras propias medidas», dijo el edil de esta región del país. Quien además, explicó que éstas son tomadas para evitar la propagación de la pandemia.

«Tenemos retenes y estamos haciendo una gran inversión económico para cuidarnos entre todos los municipios. Lo tomamos así porque podemos también ser expuestos de que algún vendedor que no cumpla los requisitos, nos contagie, entonces hemos tomado estas medidas por exigencias de los mismos pobladores», agregó.

Presentar pruebas Covid-19 solo es para vendedores

Sobre aquellas personas que no pertenecen a empresas y regresan al municipio, mencionó que están siendo enviadas a cuarentena y monitoreadas por las personas de salud de esa localidad. Esto, para descartar que sean positivos por Covid-19.

«El resto de la población es mínima. No están entrando mucho. Tenemos ese cuidado de que cuando viene gente les pedimos que se aíslen y son monitoreados por personal de salud. Cosa que no podemos hacer con un empleado (vendedor) porque revisa los negocios y se van el mismo día. Con la demás gente de la población nosotros estamos muy enérgicos al decirles que aún cuando les toca salir por la terminación, si no tienen que hacerlo, entonces que no lo hagan», manifestó.

Finalmente, el Gaitán comentó que esta medida «se descarta para la demás población, solo es para los vendedores. Las empresas para reaperturar debieron presentar un protocolo ante el Ministerio de Trabajo. Usted no puede abrir un negocio si no está seguro de que sus empleados no están limpios», dijo.

