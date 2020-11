UNICAH: Estudiante falta a clases por inundación y docente dice son «excusas»

San Pedro Sula. Un vídeo se ha vuelto viral, donde una docente de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH) le dice a sus alumnos «que no tienen que poner excusas « tras la ausencia de un estudiante que faltó a clases por las inundaciones de Eta.

Las palabras de la catedrática ha indignado a muchos hondureños, porque lo consideran falta de empatía ante la terrible situación que provocó la depresión tropical Eta.

En las imágenes se observa, cuando la maestra estaba pasando lista, y al momento de llamar a uno de sus estudiantes, está le pregunta «¿por qué faltó a clases ayer?».

El alumno le responde: «andaba ocupado, viendo la propiedad porque se me perdieron dos manzanas de cacao».

La docente rápidamente le dice que no pueden poner excusas y cuando les toque atender a pacientes no pueden decir «no puedo».

El estudiante de nombre José Andrés Mejía le explica que con esa cosecha iba a «pagar la universidad» .

Sin embargo, la docente no le acepto su justificación y le dijo «no me venga con cosas», «No me salga con eso».

Este video aparentemente grabado por otro estudiante, rápidamente se hizo viral y la indignación de los internautas se vio reflejado en los comentarios.

«Me pregunto si ella hubiese perdido sus cosas, en la inundación, se presentaría a dar clases», comentó un usuario.

«Las autoridades le pidieron a los docentes empatía, pero lastimosamente hay gente que no entiende de conceptos», agregó otro internauta.

Hasta el momento la Universidad Católica de Honduras no se han pronunciado ante el hecho y se desconoce si se tomará algún proceso contra la catedrática.

Docente UNAH

Por otro lado, en el mes de octubre sucedió un caso similar. Un docente de la UNAH llama Edgardo Rodríguez trató de «mariquitas» a sus alumnos en plena clase, y quedo un video registrado que rápidamente circulo por todas las redes sociales.

Por lo tanto, se hizo la solicitud de un proceso administrativo o despido para el catedrático, por considerar un abuso y falta de respeto que mostró en contra de sus educandos.

Redactado por: Patricia Silva

