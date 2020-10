Disturbios en el Hogar Sagrado Corazón: reclusas exigen ver a sus familiares

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Vecinos del centro correccional de menores infractores «Sagrado Corazón» en la colonia 21 de Octubre, reportaron disturbios en horas de la tarde de este martes.

Las reclusas alegaron que realizaron el «disturbio», ya que las autoridades del centro no las dejan tener contacto físico con sus familiares. Además, no las dejan salir y «ya no aguantan más encierro».

Miembros de la Policía Nacional se hicieron presentes a la zona para tranquilizar a las habitantes del lugar. Eso con el propósito de evitar que se presentará un disturbio peor y hasta que se escaparan.

Las jóvenes se pusieron a gritar y se subieron sobre el techo de la institución, cruzándose hacia otras viviendas. Para algunos testigos, eso genera molestia y temor entre los vecinos que residen en las cercanías del centro.

Reacciones

Por el disturbio en el centro correccional de menores infractores Sagrado Corazón, la directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), Lolis Salas, manifestó que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo.

Lo anterior, se debe a que, el ente encargado del centro es el Instituto Nacional para la Atención a Menores y no el DINAF.

Por su parte el abogado Felipe Morales, director del Instituto Nacional para la Atención a Menores comentó que quienes habitan en el centro, están inconformes porque no las dejan tener contacto con sus familiares.

Sostienen que ha sido por las pandemia del Covid-19 que se han establecido una serie de medidas y restricciones, para así evitar el contagio de estas jóvenes infractoras, por lo cual las autoridades de la institución acoplan nuevas medidas para que ellas tengan comunicación con su familia.

Algunas medidas son, que se han instalado laptops con acceso a internet, para que puedan hablar en determinados horarios. Asimismo, dentro del centro se han establecido medidas de bioseguridad para las reclusas, como el uso de mascarillas.

Además, Felipe Morales dijo que en el centro correccional de menores infractores Sagrado Corazón, habitan unas 40 jóvenes, y en la protesta solo estarían participando entre 8 o 10. Agrega que posteriormente serán sancionadas o se les llamará la atención por parte de las autoridades del hogar.

Los vecinos del sector están alarmados y con miedo, ya que las jóvenes saltaron en el techo, y algunas cayeron en los patios de las casas de vecinos. Por eso algunos pobladores solicitan que el centro sea retirado de esa colonia.

_________________________________________________________________