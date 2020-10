Las diez actrices de Hollywood mejor pagadas en 2020

La pandemia por coronavirus afectó considerablemente a la industria cinematográfica, sin embargo, no impidió que las estrellas de Hollywood tuvieran grandes ganancias.

En tal sentido, la revista Forbes destacó una lista de 10 actrices que figuran entre las mejores pagadas de 2020. En el ranking, se puede apreciar que solo este grupo de mujeres lograron cobrar un total de 250 millones de dólares en los 12 meses previos a junio; lo cual, representa un 20 % menos en comparación con 2019.

Así, las que obtuvieron más ingresos fueron las que debutaron en programas de series o TV; puesto que, las demás ganan sus bonos basados en el éxito de las taquillas de cine.

Lista de las actrices con más ganancias

1. Sofía Vergara | 43 millones de dólares

La actriz colombiana obtuvo esta increíble cantidad de dinero gracias a sus participaciones en Modern Family de ABC; por la que, ganó 500 mil dólares por episodio. Asimismo, fue jueza del programa America’s Got Talent y, a ello, se le suma los números patrocinios y licencias.

2. Angelina Jolie | 35.5 millones de dólares

La mayor parte de este monto lo recibió por su papel protagónico en ‘The Eternals’, la próxima película de Marvel donde llevará el papel de Thena.

3. Gal Gadot | 31.5 millones de dólares

El retraso del estreno de ‘Wonder Woman 1984’ evitó que pudiera obtener más ganancias en este año; sin embargo, recaudó 20 millones de dólares por su actuación en ‘Red Notice’ de Netflix.

4. Melissa McCarthy | 25 millones de dólares

Esta actriz de comedia es muy versátil. Su fortuna se incrementó por haber sido protagonista de dos películas dirigidas por su esposo Ben Falcone. Asimismo, es presentadora de ‘Little Big Shots’ de NBC.

5. Meryl Streep | 24 millones de dólares

La artista de 41 años vuelve a figurar en el ranking después de ocho años de ausencia; y, esto, con la ayuda de su actuación en la comedia ‘Let Them All Talk’. Esta cinta logró venderse a HBO Max por un total de 33 millones de dólares.

6. Emily Blunt | 22,5 millones de dólares

Blunt, saltó a la fama por la película El Diablo Viste a la Moda. Este año, firmó un acuerdo de ocho cifras para hacer la secuela de la cinta de 2018: ‘A Quiet Place’.

7. Nicole Kidman | 22 millones de dólares

La actriz de 53 años se unirá a Streep en The Prom de Ryan Murphy en Netflix, que le pagará un salario inicial de ocho cifras. Además, ganará alrededor de 1 millón de dólares por episodio en su próxima miniserie ‘The Undoing’.

8. Ellen Pompeo | 19 millones de dólares

La estrella de The Gray’s Anatomy firmó un acuerdo con la cadena ABC para cobrar 550 mil dólares por cada episodio de la famosa serie médica.

9. Elisabeth Moss | 16 millones de dólares

Elisabeth Moss de 38 años, consiguió un acuerdo con Hulu de un millón de dólares por episodio para protagonizar la distópica película The Handmaid’s Tale.

10. Viola Davis | 15,5 millones de dólares

Aparece en la lista por primera vez gracias a sus papeles como Annalise Keating en ‘How to Get Away with Murder’ y ‘Ma Rainey’ en la adaptación cinematográfica de Netflix.

