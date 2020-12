DE MUJERES. Si durante este año sientes que has ganado un par de tallas, tus horas de sueño podrían ser la explicación a este aumento, recuerda que tu cuerpo necesita dormir para funcionar de manera óptima. Hoy te explicamos algunas conductas que pueden hacerte ganar kilitos.

Los expertos en salud y belleza de healthline explican que si bien la dieta generalmente juega el papel más importante en el aumento de peso, otros factores, como el estrés y la falta de sueño, también pueden contribuir, así que presta atención a las señales y procura descansar de manera adecuada.

Sabemos que el ritmo acelerado de la ciudad puede llevarnos a descuidar un poco nuestra alimentación y hasta dormir poco, pero recuerda que tu cuerpo resiente considerablemente todos estos descuidos y los refleja en tu salud, brindándote un bajo rendimiento y hasta mal humor.

Los expertos del ya mencionado portal explican que el sueño es esencial para la salud y el bienestar en general. La falta de sueño puede provocar un aumento de peso, entre otros efectos negativos, así que te invitamos a leer lo que dicen los estudios señalados en el portal healthline.

Un estudio en 92 mujeres reflejó que aquellas que dormían menos de 6 horas diarias tenían el índice de masa corporal (IMC) más elevado y los niveles más altos de visfatina (una proteína secretada por las células grasas), si las comparan con las mujeres que dormían 6 horas o más al día.

Así que llegó el momento de cuidar tu sueño, porque queremos que te sientas lleno de energía todos los días y de mejor humor, porque cuando no duermes bien se nota en tu actitud y afecta tu rendimiento deportivo y hasta laboral.

Si por alguna razón el estrés te abruma y no te permite dormir, busca la forma de reducirlo durante el día, escucha las señales de tu cuerpo y no le exijas rendir de forma exagerada cuando sabes que no estás descansando el tiempo adecuado. Cuidar tu salud es una muestra de amor propio.

Otros portales de salud y belleza señalan que desvelarnos puede llevarnos a aumentar hasta un kilo por semana, así que si lo consideramos de tal forma son varios kilos los que podemos aumentar en un mes. Será mejor tomar las medidas necesarias.