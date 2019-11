Denuncian que azucareros «invirtieron» en campaña política del 2017

SAN PEDRO SULA. La industria azucarera no solo es señalada por prácticas oligopólicas sino también por ser de las mayores aportantes a las campañas políticas en el último proceso de 2017, según denuncias que llegaron a reporteros de TIEMPO TV.

Pero, ¿tiene algo de ilícito que los ingenios azucareros aporten a la política? Posiblemente no, si fuesen empresas que no tuvieran un proceso judicial que les beneficia en millones de lempiras y que está engavetado en los tribunales desde hace una década.

Una serie investigativa de TIEMPO TV encontró que el juicio engavetado mantiene «amarrados» a los entes encargados de fiscalizar la libre competencia y proteger a consumidores. Por esa demanda no pueden nuevamente detener el abuso en la fijación de los precios del azúcar.

En la investigación, también se encontró varios testigos que aseguran que esta industria hizo importantes contribuciones a partidos políticos.

Una fuente de alta credibilidad dijo a los reporteros que tanta protección a esa industria podría relacionarse con que los azucareros fueron de los mayores aportantes a las campañas políticas del último proceso de elección.

Pero como ocurrió cuando trató de constatarse denuncias de alzas injustificadas a los precios, en el tema de las aportaciones a la política, el hermetismo volvió a aparecer.

Después de contactar a la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), su versión evidenció que aunque en 2010 se confirmó que la industria incurrió en prácticas oligopólicas durante 2006-2008, hubo resolución administrativa y al llegar a los tribunales, quedó engavetado; desde entonces, pasaron diez años. En consecuencia, el oligopolio tiene 13 años.

En aras de confirmar o desvirtuar las denuncias, se contactó a la Unidad de Política Limpia (UPL) para obtener respuestas. El 27 de agosto se envió, a través del relacionador público, un documento con cuatro interrogantes sobre el tema.

Sin embargo, los comisionados pidieron que la solicitud de información se realizara mediante el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), un mecanismo del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

El portal de SIELHO otorga un periodo de diez días para que la institución citada responda las interrogantes. Sin embargo, en el caso de la Unidad de Política Limpia, respondieron una semana después.

¿Hermetismo e intocables? Sí, la UPL ni lo desmintió ni lo confirmó al negarse a brindar información escudándose en que «se encuentra reservada por la protección de datos confidenciales».

Las preguntas enviadas y las respuestas de la UPL se muestran íntegramente a continuación:

1. ¿Cuándo o en qué situaciones la Unidad de Política Limpia decide investigar o indagar en las aportaciones políticas de una empresa o industria?

«Cada uno de los informes de los gastos presentados por cada proceso electoral deben seguir el procedimiento interno correspondiente y ser revisados por el Departamento de Auditoria, y de acuerdo a los hallazgos que realizan por este Departamento el Pleno tomara las decisiones que correspondan mediante una Resolución Administrativa.

Dentro de dichas Resoluciones puede ser el archivo de las diligencias, citar mediante Secretaria General para que el Sujeto Obligado comparezca a esclarecer los hallazgos realizados, y de encontrarse la posible comisión de algún delito remitir el expediente al Ministerio Público o al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como corresponda el caso.

Y de acuerdo al artículo 65 de la Ley de Financiamiento, Transparencia, y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos ‘FACULTAD DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD’. La unidad, por denuncia o de oficio, tiene la facultad de iniciar investigaciones cuando halle la existencia de operaciones sospechosas.»

2. ¿Tiene la Unidad de Política Limpia los registros de las aportaciones de la industria azucarera (ingenios, APAH y CISA) a las campañas políticas?