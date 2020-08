DE MUJERES | ¿Qué pasa si tu pareja no quiere tener hijos y tú sí?

DE MUJERES-. Formar una familia con tu pareja no es un tema que se deba de tomar a la ligera. Mientras que algunas personas tienen el gran deseo de tener hijos, otras simplemente no lo contemplan en sus planes porque no forman parte de su interés. Pero ¿Qué pasa si tu pareja no quiere tener hijos y tú si?

De acuerdo con los expertos, no existe una solución que se aplique a todos los casos, sin embargo, la clave para descubrir y entender las razones de quienes se niegan a tener hijos es escuchando, con un dialogo profundo y ser empáticos, con la finalidad de no terminar con el amor en la primera discusión.

Lea también: Síndrome de Rebeca: celos hacia las ex de tu pareja

Negación

Algunos hombres no quieren en su futuro o en un futuro lejano tener hijos, ya sea porque están enfocados en sus proyectos personales, vivir otras experiencias con la pareja, entre otras cosas. Sin embargo, algunas mujeres pueden sentirse rechazadas.

Mientras que los hombres piensas que las mujeres que se niegan a tener hijos carecen de instinto maternal. Los expertos coinciden en que el mismo es más una construcción cultural que en sí puro el instinto. Pero al ser insistente con el tema, puede significar el fin de la relación.

Evade el tema

Mientras algunos hombres se mantienen en una respuesta negativa, existen quienes lo evaden para no tener problemas. Sin embargo, esto no es una buena idea debido a que el dialogo postergado se puede prestar a malinterpretaciones, e inclusive hacer que la pareja renuncie al tema de la maternidad o paternidad.

Hijos de anteriores relaciones

Si tu pareja ya tiene hijos como fruto de otras relaciones es completamente normal que ya no quiera tener más hijos, o simplemente considera que no es lo indicado, debido a que ya tiene varias responsabilidades. Si de verdad es tu deseo convertirte en madre, tendrás que tener un diálogo muy profundo para no guardar rencores o tener futuros problemas.

Temor

Algunas personas simplemente no se sienten preparadas para asumir la responsabilidad de ser padres. Un niño conlleva varios aspectos que atender con la salud, economía, compañía y sobre todo el amor. Sin embargo, el miedo es un poco más grande que eso y no tiene las intenciones de concebir o adoptar por miedo es necesario la intervención de un experto.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo