DE MUJERES| Conoce diez útiles consejos para cuidar tus zapatos

DE MUJERES. Los zapatos son uno de los complementos que más nos gustan a las mujeres. El sueño de muchas es tener un gran vestidor lleno de calzados de todos tipos y colores, pero debes tener en cuenta que es esencial saber cómo cuidarlos, por eso, en este artículo te compartimos consejos para que los mantengas siempre como nuevos.

El uso, la suciedad, la luz solar, la lluvia, el polvo y otros factores afectan de manera negativa el estado de tu calzado, por eso, siempre es bueno tener un «as bajo la manga» en forma de trucos para saber protegerlos. Así los mantendrás en buenas condiciones durante mucho más tiempo.

Lo mejor de todo es que, para poner en práctica estos consejos, no vas a tener que desembolsar mucho dinero.

1. Deja «respirar» tus zapatos

Una vez que te quites los zapatos, es preferible que esperes 24 horas antes de volver a utilizarlos para que «respiren bien». Así evitarás que vayan cogiendo mal olor, lo que pueda provocar hongos en tus pies.

2. Remueve las manchas de grasa

Si tu calzado es de gamuza y te lo has manchado con grasa, intenta eliminarla lo antes posible. Para ello, emplea talco, ya que esa sustancia absorbe la suciedad. Pasadas 5 horas, utiliza un cepillo para poder remover los restos que queden del lamparón y/o del producto.

Si tus zapatos son marrones como el color del café, es preferible que uses el café molido que te queda de la cafetera. Realiza el mismo proceso mencionado anteriormente.

3. Lustra los zapatos con regularidad

Otra manera de cuidar tus zapatos es la de lustrarlos con asiduidad a fondo. Dependiendo del material que sean, será más aconsejable que uses productos como la grasa de caballo, vaselina, el betún u otros. Nunca guardes los zapatos de una temporada para la otra sin limpiarlos.

4. Guarda los zapatos en cajas

Sobre todo los zapatos delicados o a los que más aprecio le tengas, consérvalos en las cajas que venían cuando los compraste. Así cogerán menos polvo y no se mancharán al estar cerca de otro tipo de calzado.

5. Usa pasta de dientes para tener las suelas blancas

La pasta de dientes es una gran aliada para devolver el blanco inicial a las suelas de tus zapatillas de deporte. Pon un poco de dentífrico en un cepillo de dientes que ya no uses y restriégalo sobre la suela. Ten presente que la pasta de dientes que uses debe ser blanca y sin colorante.

6. Usa un secador con aire frío

Si lavas tus zapatos deportivos y no se te han secado a tiempo, no las pongas encima de la calefacción. Es mucho más recomendable que uses el secador en el programa de aire frío.

7. Arroz y eucalipto para sacar la humedad

En el caso de que la lluvia haya dejado tus zapatos llenos de humedad, puedes poner un poco de arroz en una bolsita de algodón o de lino e introducirla dentro de tu calzado para que absorba el agua. No te olvides de incluir unas gotas de aceite esencial de eucalipto para evitar el hedor a la lluvia.

8. Goma de borrar para los zapatos de gamuza

La goma de borrar es muy útil para cuidar tus zapatos de gamuza. Debido a la fricción, la suciedad, el polvo u otros agentes que se puedan adherir al calzado se pueden desprender, para ello, solo debes frotar la goma de borrar y luego pasa un cepillo.

9. Vaselina para el calzado laqueado

Con el uso, es normal que los zapatos laqueados vayan perdiendo su brillo inicial, además de que sufran algunos arañazos. Pero, si empleas vaselina, podrás recuperar el resplandor de los mismos y disimular las marcas.

10. Papel de periódico

Otra alternativa para cuidar tus zapatos mojados es la de colocar pelotas de papel periódico dentro de estos. De esta manera, se evita que el calzado pierda su forma inicial.

Verifica que el periódico no tenga muchas imágenes ni tinta para que dicha sustancia no se desprenda y quede en el calzado. Tras unas horas, retira las bolas.

Si lo deseas, también puedes emplear bicarbonato de sodio en vez de papel de diario.