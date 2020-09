ITALIA.- Paolo Maldini es una de las figuras más representativas en Milan. Jugando como lateral izquierdo en sus inicios y finalizando su carrera como defensa central; es una de las figuras más representativas enJugando como lateral izquierdo en sus inicios y finalizando su carrera como defensa central; Maldini siempre fue una carta de garantías en la mejor época de la entidad rossonera.

El nuevo legado de Daniel Maldini

Pero parece que el legado de su apellido aún no concluye, pues su hijo Daniel se ha estrenado como goleador en un partido amistoso ante el AC Monza, equipo de la Serie B.

Daniel, a diferencia de su padre, se desempeña como delantero y tuvo la satisfacción de celebrar su primer gol, con un remate cruzado de pierna derecha a los 40 minutos de la etapa inicial, para encaminar la victoria de su equipo, que lo terminaría ganando 4-2.

Jugando desde los 9 años en la cantera del Milan, Daniel Maldini a tenido un largo pero progresivo ascenso hasta el primer equipo, debutando en un partido oficial de la máxima categoría el pasado 2 de febrero ante el Hellas Verona.

Con la presencia de Paolo en la dirección deportiva y sin un reemplazo natural para Zlatan, el joven atacante de 19 años podría ganar protagonismo la próxima temporada, en la continuidad de la era Pioli como entrenador rossonero.

No está demás mencionar que él AC Monza, es uno de los proyectos más ambiciosos de la segunda división. Recién ascendido a la Serie B, lo económico no será un problema para este equipo, ya que es comandado por el ex propietario del Milan Silvio Berlusconi.

