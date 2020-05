Cruz Roja se retira de gestión de hospitales móviles: ¿Por qué culpa a INVEST-H?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Aunque la emergencia sanitaria por COVID-19 persiste en Honduras, y cada día son más los casos, también continúan en aumento los episodios vinculados a la falta de transparencia en los fondos. Ahora la Cruz Roja Hondureña, un aportante esencial en la crisis, se retira.

La Cruz Roja anunció la mañana de este sábado que se retiró de la administración de los hospitales móviles. José Juan Castro, su presidente nacional, explicó por qué dejarán de prestar su apoyo en servicios de atención.

Según externó, en numerosas ocasiones solicitaron información sobre los detalles de los hospitales a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y no fueron provistos.

«Nosotros debíamos saber qué es lo que se mandó a comprar y buscábamos esa información para prepararnos. Nunca nos pudieron dar el listado de la compra», denunció.

Detalles: ¿Qué frustró las intenciones de la Cruz Roja?

En base con una cronología provista por Castro, desde los primeros días de abril se buscó a la Cruz Roja para que cooperaran. Desde las reuniones iniciales, según relató, pidieron a INVEST-H conocer sobre el equipamiento para tener un diseño de gestión.

Detalló que querían saber cuál era el equipamiento, sus marcas, cantidades, si venían productos laboratoriales, de morgue y quirófanos. Nada se les aclaró, señaló.

Incluso, desveló que la Cruz Roja había estado al pendiente desde tiempo atrás de la situación y, cuando consultaba sobre cuándo llegarían los hospitales, la información era cambiante.

«Inicialmente nos dijeron que venían la primera semana de abril, después que en la última semana de mayo, y después que hasta en junio», manifestó.

Ante las supuestas inconsistencias y negación por parte de INVEST-H en la provisión de detalles, decidieron mejor hacerse a un lado.

«Para nosotros, una organización muy transparente, decidimos que no podíamos gestionar los hospitales porque necesitamos más de mes y medio para prepararnos para dar una muy buena atención. No es tan fácil gestionar hospitales y no digamos los de emergencia», describió Castro.

De manera precisa, aseguró que fue el 30 de abril que le indicaron a la unidad de gestión que no podrían cumplir la labor. «Les dijimos que carecíamos de la información requerida y no podríamos hacer un buen trabajo», contó el directivo de la Cruz Roja.

INVEST-H aceptó la decisión

Además, el entrevistado reveló que recibió un oficio por parte de la institución liderada por Marco Bográn, donde les manifestaron que aceptaban la determinación, aunque, bajo la esperanza de que pudiera ser «reconsiderada».

La pérdida para Honduras es sustancial. Juan José Castro aseveró que tienen una «extraordinaria» experiencia en el manejo de las clínicas móviles. Incluso, enfatizó que las sociedades de Cruz Roja en el mundo manejan hospitales móviles de hasta 250 camas. Los mismos operan durante las 24 horas.

En base con lo anterior, cabe detallar que los que adquirió INVEST-H, los más grandes, son nada más de 91 camas. También es importante recordar que esa entidad fue cuestionada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por la compra sobrevalorada de mascarillas

