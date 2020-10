EUROPA.- El delantero de la Juventus y leyenda de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo ha consumado una carrera impresionante.

Tanto así que ha logrando conquistar títulos a diestra y siniestra en cualquier club en el que haya militado y durante más de una década ha dominado el futbol internacional a lado del argentino Lionel Messi.

Sin embargo, la carrera de Cristiano Ronaldo poco a poco llega a su fin, y el propio astro lusitano confirmó durante una entrevista para Sports Bible que el Mundial de Qatar 2022 será su última participación con la Selección Portuguesa.

Cristiano Ronaldo: «The 2022 FIFA World Cup will be my last» 🇵🇹😭 pic.twitter.com/seRPHCjrb4

