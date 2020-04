Covid-19: sampedranos salen a la calle pese a que todo está cerrado

HONDURAS. Los sampedranos salieron de sus casas este lunes según correspondía por número de identidad, pese a que dicha medida de circulación fue abolida luego de publicarse en La Gaceta un nuevo decreto, el cual prohíbe totalmente que personas particulares transiten en ese municipio y todo el departamento de Cortés.

Ante la gran cantidad de personas en las calles y avenidas de la ciudad, la Policía Nacional se dispuso a informar a la población, incluyendo a los vendedores informales, que debía regresar a sus casas, considerando que, a lo mejor, no tenía conocimiento de la nueva ordenanza debido a que esta no se difundió mediante una cadena nacional.

Supermercados y bancos amanecieron cerrados hoy, y así permanecerán durante toda la semana. Las farmacias tienen permitido operar a domicilio.

Cabe destacar que el pasado viernes, el mandatario Juan Orlando Hernández, anunció una «cuarentena especial» para todo el Valle de Sula, pero los habitantes creyeron que el presidente solo se refería a que no se podría salir hacia otras ciudades, no precisamente de sus hogares. Al día siguiente, el sábado, en La Gaceta apareció publicado el decreto, pero no todos los hondureños se enteraron de esto.

En ese sentido, fue hasta ayer domingo a eso de las 9:00 de la noche que el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, mediante una comunicación telefónica con el programa 30/30 confirmó que en todo Cortés y El Progreso, Yoro, la circulación de personas quedaba prohibida desde el 6 al 12 de abril.

«A la gente se le dio la oportunidad de quedarse en su casa por su voluntad, y no funcionó. Creo que el cierre total es importante, pero es un tema difícil. Hablamos con varios médicos, alcaldes y el Presidente y es lo que se recomienda», agregó Calidonio.

Dicha disposición se debe al incremento considerable de nuevos casos positivos del COVID-19. Cortés es el mayor foco de contagio de Honduras, y la razón por la que se incluye a El Progreso, Yoro, es por su cercanía con ese departamento.

Hay excepciones

Cabe destacar que el Decreto Ejecutivo tiene varias excepciones, y estas son:

El personal incorporado para atender la emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional. Asimismo, personal de aduanas, migración, puertos, aeropuertos y servicios públicos indispensables. Inclusive, el personal que atiende las plantas de generación de energía del sector privado;

Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos;

La industria de la maquila para la confección de mascarillas y equipo biomédico requerido para atender la emergencia;

Sector agroalimentario para garantizar la producción y distribución de alimentos;

Las gasolineras, únicamente para abastecer de combustibles a los sectores autorizados en estas excepciones;

Transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores;

Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación incluyendo radio, televisión, diarios y cableras;

La industria de carga aérea, marítima y terrestre de importación, exportación, suministros y puertos; y,

Las Empresas de seguridad privada.

En el resto de Honduras, los ciudadanos podrán circular bajo la misma medida que lo hicieron la semana anterior.

