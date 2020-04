Muere hombre de 32 años por Covid-19: «Los jóvenes están vulnerables», dice Umaña

CORTÉS, HONDURAS. Un joven de 32 años de edad, originario de Choloma, murió ayer en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a causa del Covid-19, así lo confirmó el director de ese hospital, el médico Omar Janania.

Cabe destacar que este es el paciente más joven fallecido por coronavirus en Honduras, y el número 16 en tan solo una semana. Su muerte se registró poco después de que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) confirmara tres casos positivos más y la muerte número 15 en el país.

Oficialmente, hasta la fecha en Honduras, se registraron 222 ciudadano infectados de Covid-19, de los cuales, 15 murieron y solo tres se recuperaron. De este modo, esta nación centroamericana tiene la tasa de mortalidad más alta de todo el continente, alcanzando 6,3%.

«Los jóvenes están vulnerables»

La muerte de este adulto joven acaparó la atención de los medios de comunicación, pues, en teoría, las personas menores de 40 años tienen riesgo mínimo de sucumbir ante el virus, pero Carlos Umaña señaló que la mala alimentación de los hondureños es un factor en contra.

«Esto significa que las personas jóvenes en nuestro país están completamente vulnerables, producto de la mala alimentación, lo que causa un sistema inmunológico deficiente», declaró el galeno.

Asimismo, Umaña dijo que este fallecimiento debe servir para hacer entender a los jóvenes de Honduras que ellos también son vulnerables. Por lo tanto, no deben pasar por alto las medidas anticontagio recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Esto es un aldabonazo, que estas muertes muertes no sean en vano. Llamo la atención de los jóvenes en el sentido de que se cuiden. No salgan de sus casas. Esto no es una enfermedad de ancianos», advirtió Umaña.

Por último, Umaña señaló que el joven fallecido no padecía de ninguna enfermedad base. «Por eso es necesario que el joven tome consciencia de que esto no es una enfermedad de viejitos», concluyó.

