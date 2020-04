Estos seis sueños te dicen si eres una mujer con alta autoestima

DE MUJERES. Como los sueños son un reflejo de nuestro mundo interior y de nuestras emociones, no es extraño que las personas con autoestima alta tengan unos sueños determinados. Algunos de ellos incluso pueden ayudarte a sentirte mejor, a confiar más en ti misma, a sentirte segura y a valorarte como te mereces.

En definitiva, hay noches que te ayudan a subir la autoestima. ¿Quieres saber cuáles son los mejores augurios? Nuestro diccionario de sueños te desvela cuáles son los 6 sueños más frecuentes que tienen las personas con autoestima alta. ¿Cómo está tu amor propio?

Sueños que hablan de autoestima alta

La autoestima se refleja en el tipo de sueños que tienes. Si casi puedes notar cómo cae tu autoestima cuando sueñas que se te caen los dientes o cuando intentas alcanzar algo del armario y no te llega el brazo, por ejemplo, también puedes sentir cómo mejora la percepción que tienes de ti misma con algunos sueños.

Soñar con famosos

Puede que los sueños con famosos te parezcan frívolos y es cierto que muchas veces ocurren después de haber visto muchas veces por televisión a ese personaje. Pero también tienen un significado y además de lo más alentador, porque los famosos en sueños vienen a hablarte de éxito y de autoestima alta.

Sueños frecuentes relacionados con famosos son aquellos en los que tienes una cita con tu ídolo musical, esos otros en los que tienes una relación de pareja con un famoso o cuando le tratas con mucha familiaridad. Y el mejor sueño que puedes tener, señal de una buena autoestima, ese uno en el que tú seas la persona famosa.

Soñar con premios

Los premios tanto en la vida real como en sueños son símbolo de alegría y felicidad. Ya sea que te toque la lotería, que te den un reconocimiento a tu trabajo o que ganes el trofeo de una competición, todos ellos reflejan un buen momento vital, con la energía suficiente como para seguir adelante.

Y también para conseguir lo que te propongas, porque eso que te ocurre en sueños puedes tomarlo casi como una premonición. Si te esfuerzas, llega la recompensa, llega el premio. Pero eso ya lo sabes tú bien, ¿verdad? Solo que ahora que crees en ti misma estás mucho más cerca de conseguir el premio.

Soñar con la persona que te gusta

Cuando la persona que te gusta aparece en tus sueños puedes descubrir cómo se encuentra tu autoestima. Puedes imaginarte esa escena en la que tu crush te rechaza y se burla de ti y eso es porque tienes la autoestima baja y piensas que es ni más ni menos lo que te mereces.

Pero hay otro tipo de sueños amorosos con esa persona que te gusta en la que hay besos, sonrisas, abrazos o simples charlas cómplices que evidencian una autoestima alta. Incluso en sueños sabes que todo es posible.

Soñar con una melena larga: sueños de autoestima

El pelo es uno de los protagonistas más reveladores en los sueños porque habla de fuerza y de autoestima. Igual que en la historia de Sansón, que perdió su fuerza cuando le cortaron el pelo, tu autoestima sube y baja en función de que cómo lleves el pelo.

Pero cuidado, que esta relación entre la autoestima y el pelo solo ocurre en sueños, no en la vida real. En el mundo onírico, cuanto más largo y brillante tengas la melena, mejor autoestima tendrás.

Soñar con joyas

Hay un medidor perfecto para saber cómo te valoras a ti misma. Si te desprecias, si te consideras poca cosa, si no crees en ti o si piensas que no te mereces ser querida, es seguro que no vas a soñar con joyas. O tal vez sueñes con joyas pero que están estropeadas o rotas.

Soñar con joyas es uno de esos sueños que ocurren para que seas más consciente de lo que vales y de lo que mereces. Y también para recordarte que tienes un gran brillo en tu interior, ¿no será hora de sacarlo al exterior?

¿Soñar con aplausos significa que tengo alta la autoestima?

Suenan aplausos y son para ti, ¿no es increíble? Este sueño es un subidón de autoestima y da igual el contexto en el que se produzca. Tal vez estás sobre un escenario demostrando tu talento artístico, tal vez estás hablando en público o tal vez son aplausos en el día de tu cumpleaños. Sea como sea, ese aplauso en sueños te subirá la autoestima al instante.

Como ves, hay muchos sueños que reflejan una buena autoestima. Y hay más. Lo mejor es que lo notarás enseguida, que estás en tu mejor momento, que te ves fuerte y con energía y que estás lista para despertar.