Conoce cómo son los OVNIs y de qué forma puedes identificarlos

REDACCIÓN. Muchos aseguran haber visto un OVNI, pero la realidad es que estos artefactos, característicos por relacionarlos con extraterrestres, pueden llegar a ser muchas cosas.

La palabra O.V.N.I. está compuesta por la primera de letra de Objeto Volador No Identificado (en inglés U.F.O. Unidentified Flying Objet). Hay que aclarar que ver algo en el cielo «extraño» no significa que sea una nave espacial, pues cualquier objeto que veas en el cielo y no sepas qué es, es un OVNI no tiene por qué ser necesariamente un extraterrestre pilotando su vehículo.

Dicho esto, también es importante explicar que existen varios tipos de OVNIs. De ese modo, te dejamos algunos de ellos:

Foo Fighter: son luces pequeñas, entre 5 y 10 cm de diámetro, aparentemente con masa, incluso se dice que atravesaban las cabinas de los pilotos. Se explica como si fuera un rayo globular, se da en las tormentas eléctricas y es como un rayo pero persistente.

• Esfera: es una nave redonda, sólida y opaca, como una canica o una pelota en el cielo.

• Disco: es el típico O.V.N.I. de las películas.

• Cigarro: es una nave de estructura cilíndrica.

• Gusano: también conocido como Rod, es como una estructura en forma de cigarro pero que se mueve y expulsaría objetos cilíndricos al cielo.

• Triángulo: pues serían naves con esta forma o la formación de varias luces en el cielo.

Avistamientos de OVNI más famosos

Roswell: fue un supuesto accidente, una nave se estrelló en Roswell. No se ha podido dar una solución ya que el gobierno «limpió» rápidamente la zona. Se dice que la nave y los cuerpos de los tripulantes están en el A51.

Kenneth Arnold: piloto que confirmó haber visto unas luces en el cielo volando a gran velocidad. Se explicó como si hubiera visto un espejismo.

En Washington hubo una serie de avistamientos, un general tuvo que salir por televisión para explicar que el fenómeno se produjo por la inmersión de de temperaturas entre capas de aire caliente y húmeda junto con una capa de aire frío, lo que hizo que los radares «vieran» un OVNI.

Las explicaciones ante estos y otros hechos son siempre fenómenos meteorológicos, prácticas del ejército, visiones o restos de algo que entra en nuestra atmósfera, sin embargo para los creyentes en la vida extraterrestre, estas explicaciones no son suficientes. ¿Y tú, qué piensas al respecto?

