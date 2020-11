MP confirma metanol en personas que murieron por licor adulterado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En nueve autopsias que realizaron de las personas que murieron por ingerir licor Dominó adulterado, Medicina Forense confirmó la presencia de metanol, según informaron este lunes las autoridades del Ministerio Público (MP).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ente acusador del Estado detalló que realizaron autopsias y que el peligroso líquido incoloro y muy tóxico se detectó en dicho número de cadáveres.

Cabe indicar que el metanol es un alcohol industrial que se utiliza como solvente en diferentes productos y su consumo es mortal.

El metanol se obtiene por destilación de la madera a baja temperatura o mediante la reacción del monóxido de carbono y el hidrógeno. Lo anterior, se emplea para desnaturalizar el alcohol etílico y como aditivo de combustibles líquidos.

Por lo anterior, el MP adelantó que llevarán a cabo más autopsias al resto de fallecidos durante la semana. Y que también analizarán el contenido de las botellas que decomisaron en el país.

Presencia de Metanol en nueve autopsias realizadas por Medicina Forense a personas fallecidas por intoxicación al consumir aguardiente adulterado. Se continúa con el resto de las autopsias y analizando el contenido de las botellas decomisadas pic.twitter.com/OUs1gXl8VE — Ministerio Público (@MP_Honduras) November 2, 2020

Muertes por intoxicación alcohólica en Honduras ascienden a 24

Al menos 24 personas perdieron la vida en una semana a causa de ingerir licor adulterado con presencia de metanol, según el MP.

La mayoría de las muertes se registraron en la zona norte de Honduras y todo se debe a que bebieron un aguardiente nombrada como Dominó.

Luego de las muertes, el MP inició una investigación y decomisó las botellas ilegales del licor.

Nombres de las víctimas de la intoxicación alcohólica:

1. Jorge Sánchez (68)

2. Wilfredo Cabrera (49)

3. Neptalí Laínez (43)

4. Carlos Martínez (36)

5. Arnold Ventura (35)

6. Nelson Villeda (32)

7. Rigoberto Díaz (34)

8. Óscar Cardona (36)

9. Reina García (45)

10. José Milla (68)

11. Lucas Bustillo (69)

12. Juan Iraheta (41)

13. Pablo Villanueva (34)

14. No identificado (23)

15. No identificado

16. No identificado

17. José Reyes (20)

18. «Tito»

19. Wilson García

20. Elio Bueso (60)

21. No identificado

22. No identificado

23. Francisco Yánez (53)

24. Alias «Bin Laden»

