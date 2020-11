Huracán Eta: ceibeño «lucha» para que el mar no destruya la vivienda de su familia

SAN PEDRO SULA. Un joven ceibeño conmueve en redes sociales debido a su esfuerzo y valentía, a pesar de los impactos visibles que ya se sienten en Honduras por el huracán Eta.

Denis Guerrero luchó contra la corriente del mar para conseguir piedras, en el Barrio Inglés, de La Ceiba. Lo anterior, lo hizo con el propósito de proteger «su casita» que construyó con madera a la orilla del cuerpo de agua salada.

Establecer su hogar a la orilla del mar no es un capricho personal, según testigos. Eso lo debió hacer debido a que no cuenta con otro lugar donde vivir, ya que es de escasos recursos. Por lo anterior, no puede alquilar una vivienda para vivir en un lugar más apropiado con sus pequeños hijos y su esposa.

Guerrero pidió a Dios que este huracán pueda parar y que no destruya su hogar, que con mucho esfuerzo logró construir.

Denis Guerrero externó lo siguiente: “Tengo poca edad, pero sé que tengo que luchar en la vida, aunque (en) la vida me tocó ser pobre, pero sé que luchando saldré adelante y sacaré a mi familia de este lugar”.

Muchas personas en redes sociales se abocaron a comentar pidiendo que se ayude a Dennis, para evitar que siga corriendo peligro con su familia.

Pequeños comerciantes en La Ceiba

El huracán Eta también ya está provocando consecuencias a los pequeños comerciantes de Honduras, y recientemente debido al fenómeno climático anunciado, algunas personas se están viendo afectadas.

En La Ceiba trascendió un vídeo de un grupo de vendedores ambulantes que se encuentran azotados por las lluvias y las inundaciones, mientras intentan vender productos que les permitan subsistir.

Se puede percibir que los pequeños comerciantes tratan de refugiarse en los puestos improvisados, no obstante, poco pueden hacer ante la «ferocidad» que está demostrando el huracán Eta en Honduras.

Huracán Eta

Tanto Nicaragua como Honduras, los países con mayor riesgo, decretaron alerta roja ante la llegada del ciclón.

El NHC advirtió que se esperan «vientos catastróficos, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en partes de Centroamérica».

Eta ya provocó intensas lluvias el domingo en Costa Rica, donde la Comisión Nacional de Emergencias desplazó preventivamente a pobladores del Pacífico sur.

