ESTADOS UNIDOS.- Tal parece que el 2020 seguirá haciendo de las suyas; y es que ahora se informó que el inicio de las eliminatorias mundialistas de CONCACAF rumbo a Qatar 2022, han sido canceladas.

A través de su cuenta de Twitter, CONCACAF anunció que la fase previa al Octagonal Final rumbo a Qatar 2022 ha sido cancelada.

Y es que en muchos países del continente se sigue viviendo una condición desfavorable para sostener partidos internacionales; por lo que lo mejor será postergar todo hasta el 2021.

“CONCACAF y la FIFA han acordado conjuntamente que los clasificatorios de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021. Muchas partes de la región continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha sido un factor clave en esta decisión” se lee en el comunicado.

Update on the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022 https://t.co/5OK6XtibM6

Actualización sobre los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 https://t.co/Pwn7zpXQxJ pic.twitter.com/tNNuiTqqDe

— Concacaf (@Concacaf) September 8, 2020