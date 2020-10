DE MUJERES| ¿Cómo saber si no te ama según el signo zodiacal?

DE MUJERES. Hay personas a las que les da miedo decir que no sienten amor, que hacen lo posible para que seas tú quien decida tomar otro camino, pero hoy te revelaremos cómo saber si no te ama según su signo del zodiaco.

Lo mejor es enfrentar el problema de frente y tomar la mejor decisión, alguien debe ser el sabio en la relación y con los siguientes detalles podrás entender qué está ocurriendo, si es momento o no de poner punto final a esa historia.

Signo zodiacal

Virgo

El problema con este signo es que tardan demasiado en abrirse a su pareja, no lo hacen hasta que realmente están seguros de su amor. La clave está en los detalles que tiene contigo, si no ves esfuerzos por asegurarse de que le recuerdes cuando no está, no tienes un lugar especial en su corazón.

Libra

Tiene debilidad por las conversaciones interesantes, cuando ama quiere saber todo de su pareja, estar enterado sin ser posesivo o celoso. Por lo tanto, si no muestra interés en platicar contigo, no le interesas para nada más.

Escorpio

Ya que aman con tanta intensidad, es normal que sean un poco celosos, por lo que no te sorprendas si te ve hablando con alguien desconocido y te pregunta quién es. Lo único que logra tranquilizarle es saber que la otra persona no está interesada en ti. ¿No pregunta? ¿Muestra poco interés? Entonces no estás alucinando, tiene un pie en la puerta.

Sagitario

Si algo hay que admirarle a este signo es su honestidad, cuando les interesas te lo dicen y cuando no también. Lo que a veces puede ser doloroso es la frialdad con la que hablan de sus sentimientos, a veces es mejor el golpe de realidad que volar en lo incierto ¿no lo crees?

Capricornio

Compromiso. Cuando le interesas a este signo siempre buscará la forma de hacer lo que te agrada, tener detalles, hasta puede sacrificar sus intereses por ti, siempre se quiere involucrar en tus actividades. ¿No lo hace? Entonces tiene la mente y el corazón en otro lugar.

Acuario

Este signo no tiene un pelo de tonto, por lo que si te desvives en mandar señales de que te interesa y no reacciona, entonces no tienes posibilidades. Lo peor del caso es que no se hacen del rogar, simplemente jamás te dan lo que deseas, aman la atención.

Piscis

Cuando aman se aseguran de que lo sepas, siempre demuestran afecto y es difícil que se separen de ti, por lo menos mandan mensajes de texto que te alegran el día. Se enamoran muy fácil y cuando lo sienten no lo ocultan. ¿Te cambia los besos por palmaditas en la espalda? ¿Lo sientes distante? Entonces ya perdieron interés en ti.

Aries

Su caso es muy similar al de los sagitario, no tienen pelos en la lengua y siempre hablan con la verdad. ¿Le interesas? Te lo dice. ¿No le interesas? Te lo dice también. Eso sí, cuando aman, siempre te consienten con las cosas que más te agradan, es como una lluvia interminable de amor y atención.

Tauro

Es el signo zodiacal más difícil de leer, tendrás que ser muy paciente. Su gran desconfianza hacia los demás hace muy difícil el hecho de ser honestos con su pareja. Si un te trata como un objeto, no pregunta sobre ti o tus sentimientos, deja de perder el tiempo con él.

Géminis

Este signo siempre tratará de hacerte reír, de sorprenderte y coquetearte sin parar, quiere ser dueño de tu atención. Si no se esfuerza por lograr todo eso, entonces solo te ve como una amiga.

Cáncer

Su naturaleza cuando ama es cuidar de ti. ¿Te resfriaste? Es capaz de hacerte caldito de pollo todos los días, hasta que te vea mejor, incluso puede acompañarte a la película más sentimental del mundo, quiere que te sientas bien a su lado. Si no muestra atenciones hacia ti y sientes que haces todo sola, entonces realmente lo estás, no cuentes con él.

Leo

Cuando ama, siempre pone atención a todos los detalles y te sorprende hablando de cosas que no pensabas que iba a recordar, se esforzará por hacer todos tus sueños realidad. Si sientes que tu relación es ordinaria o ha caído en la rutina, entonces ha llegado a su fin.