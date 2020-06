SALUD: 4 beneficios de comer naranja todos los días

REDACCIÓN. La naranja es una de las frutas más conocidas y favoritas en el mundo. No solo es deliciosa y se puede comer de varias maneras, sino que también es rica en vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Te contamos 4 beneficios de la naranja para la salud que probablemente no conocías.

1.- La naranja mejora el sistema inmune

Si comes naranja todos los días tienes menos probabilidades de padecer de gripes y resfriados. Esto, debido a que mejora el sistema inmune considerablemente. Esta fruta contiene polifenoles, sustancias químicas que protegen contra procesos virales.

También es rica en vitamina A, ácido fólico y cobre. Se trata de nutrientes que favorecen el sistema inmunitario. Por otro lado, su alto contenido en vitamina C hace que la naranja aumente la producción de glóbulos blancos que combaten los virus y bacterias en el organismo.

2.- Mejora la apariencia de tu piel

Los antioxidantes que contiene la naranja son muy efectivos para mejorar la apariencia de la piel ya que remueven las células muertas y te hacen lucir radiante. Como si esto fuera poco, también protege contra los radicales libres y los agentes externos por lo que previene la aparición de arrugas.

3.- Disminuye el colesterol malo

De acuerdo con la información recogida por Siempre MUJER, esta fruta ayuda a disminuir el colesterol malo. Por ello es recomendable para las personas que padecen de diabetes, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico y enfermedades renales. También ayuda a prevenir el padecimiento de estas patologías.

4.- Previene el cáncer

La naranja está entre los alimentos que han sido comprobados como preventivos de la aparición de ciertos tipos cáncer. Los antioxidantes como la hesperidina y la naringenina contribuyen a reducir las posibilidades de desarrollar tumores malignos en zonas del organismo como la próstata, las mamas, el estómago y la piel, entre otros.

