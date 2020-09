Comayagua: hieren a miembro LGTB; autoridades se niegan a recibir denuncia

COMAYAGUA, HONDURAS. Un miembro de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual (LGTB), fue atacado a machetazos por una persona en estado de ebriedad, en el municipio de San José de Comayagua.

José Nilson Ríos Medina, conocido como «Grey Anahí«, comentó en entrevista para Diario Tiempo Digital, que nunca antes habÍa tenido problemas con el agresor. Sin embargo, considera que fue un hecho pensado desde hace mucho, como posible ataque por su condición sexual.

El hecho se suscitó el pasado domingo 06 de septiembre, cuando la víctima regresaba de su trabajo y entró a visitar a una amiga a su negocio, lugar donde venden bebidas alcohólicas. Momento en que el hijo de la propietaria del lugar salió y amenazó con que iba a matarlo.

Tras la amenaza, nadie pensó que sería consumada, no obstante, minutos después y sin mediar palabra, el agresor atacó con un machete a la víctima. Lo hirió fuertemente en el brazo derecho.

El afectado, relató que no se defendió y sin decir nada salió del lugar, donde varias amistades le ayudaron. Empero, mientras era auxiliado, llegó nuevamente el atacante tratando de lograr su cometido: matarlo. Pero los vecinos del lugar pudieron detenerlo.

Durante la tarde del domingo, «Grey Anahí«, decidió no ir al médico, sin embargo, al día siguiente debió ir de emergencia, puesto que a medida pasaba el tiempo, se debilitaba a raíz del exceso de sangre perdida.

En la visita al centro hospitalario, recibió la noticia de que el diagnóstico médico no es muy certero hasta el momento. Esto, porque que existe la duda si podrá recuperar en su totalidad la movilidad del brazo o no.

Comayagua: autoridades se negaron a tomar denuncia

«Fui a los Juzgados de Paz de aquí de San José de Comayagua y no me quisieron atender», expresó Ríos.

El afectado aseveró que no se le atendió porque la Ley no se aplica igual para todos, que los homosexuales no son bien vistos ante la sociedad. Por lo cual, las autoridades no toman en serio sus denuncias.

«Yo fui a poner una denuncia al Juzgado y me dijo el juez: ya hablé con aquellos, dicen que te van a ayudar, ya yo arreglé todo, no vengas aquí», dijo.

Lea también: Masacre: matan de varios balazos a tres personas dentro de vivienda en Tela

El entrevistado denunció que ha buscado al juez en reiteradas ocasiones y que este, no ha mostrado interés en su caso. Él considera que por ser homosexual, no le presta atención ninguna autoridad de la zona.

«Grey Anahí» manifestó que su caso se ha hecho viral en redes, por la falta de apoyo que ha recibido por las autoridades. Igualmente, para hacer conciencia sobre la «homofobia» que considera, hay en el país.

Asimismo, expresó que los gastos médicos en que está incurriendo, son de gran costo económico, por lo que si alguna persona desea contribuir, pueden comunicarse al número 3342-6068. Consideró que por el momento está imposibilitado para laborar y cualquier ayuda, servirá de mucho.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn