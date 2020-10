¿Qué opinan expertos respecto a fiestas en bares y discotecas de Honduras?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La polémica envuelve a las discotecas, luego que se conociera cómo una de ellas en la zona norte del país realizara una “fiesta clandestina”, sin todas las medidas de bioseguridad, lo que provocó no solo una multa, sino el cierre de la misma.

Ante esta situación algunos han manifestado que es correcta la medida, ya que incumplieron, no obstante, otras personas han indicado que algunos negocios después de meses ya están desesperados, lo que lleva a que sin autorización comiencen a operar.

En ese sentido, para conocer los puntos de vista que se han presentado en torno a esta situación, TIEMPO Digital, entrevistó a la doctora en psicología María Angelica Milla, quien expuso que, la situación de la apertura es muy confusa.

De igual forma, señaló que, no es correcto que existan ese tipo de aglomeración de personas. Sin embargo, considera que «no es pareja la medida». Esto, ya que, las mismas aglomeraciones se están dando en concentraciones políticas, y no se dice nada al respecto.

“No debe haber aglomeración en ningún lado, y bajo ninguna circunstancia. No debemos enfocarnos solo lo que pasó en un centro privado”, expresó la doctora.

Aglomeración se da en muchos sectores

Seguidamente, indicó que, la misma cantidad de personas que no respetan el distanciamiento y las medidas de bioseguridad, se encuentran en mercados, ventas de comida en las calles, o en asuntos políticos.

“Quizá esas personas abrieron el bar porque están desesperadas económicamente, porque no les han dado una salida. Hay que ponerse en todos los zapatos…estamos en una situación caótica”, aseveró Milla.

Igualmente, la doctora explicó que, la mayoría de sanciones son las que incluyen una penalización económica, lo que puede controlar y resultar, como ocurrió con esta discoteca en la zona norte.

“Pero, por encima de eso, debe estar la justicia, y si vamos a “fregar” a un emprendedor, hay que “fregar” a todo el que violente. Esa es la parte que no me gusta, que no está siendo equitativo”, señaló la profesional.

Asimismo, consideró que la multa debería ser tanto para las personas que no cumplen las medidas en sus negocios, como para los que llegan y tampoco las siguen. Expresó que lo mismo se debería de hacer en una concentración política, u otras instancias donde se genere aglomeración de personas.

Soluciones

La doctora Milla, también expuso que, hay que explorar otras posibilidades, para no afectar a las personas. En un ejemplo claro evidenció que, posibles soluciones pueden ser que, los mercados se rediseñen.

Por otra parte, aclaró que se pueden hacer muchas cosas, para ayudar a las personas y evitar que se puedan contagiar.

¿Qué dice otro médico?

TIEMPO Digital contactó al doctor Osman Pascua. Él manifestó que, este tipo de lugares (bares y discotecas) se presentan como un gran foco de contagio del COVID-19.

“El cierre y multa a discotecas es lógica, y acorde a los protocolos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER)”, expresó el galeno.

Señaló que, quizás se actuó de tal forma específicamente con la discoteca, por el fenómeno en las redes sociales. Y de igual forma, reveló que, en los mercados tampoco se tiene control.

En cuanto a las soluciones que se puedan dar, el galeno dijo que “sí se pueden tomar”. No obstante, dijo que era difícil, ya que, ni en otros países extranjeros, y con mucha más potencia que Honduras, había sido posible.

