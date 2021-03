Chica Cronómetro de la semana: Woldie Durón

TEGUCIGALPA.- Finaliza febrero y para cerrar el mes llega una edición más del segmento favorito de los domingos: CHICA CRONÓMETRO.

Esta semana, CRÓNOMETRO les presenta a la guapa presentadora y modelo Woldie Durón.

Woldie es originaria de Tegucigalpa, Francisco Morazán y tiene 22 años de edad. Durón fue presentadora de Loto, Miss Tegucigalpa Universe en 2018 y es estudiante de la licenciatura en Nutrición.

Miss Honduras y televisión nacional

Woldie inició en el modelaje cuando tenía solo 17 años y siente que engalanar las pasarelas es una habilidad y capacidad que trae con ella naturalmente.

Gracias a su talento, Durón fue seleccionada por los directores del Miss Universe para representar a Tegucigalpa en 2018. «Sentir que estás representando algo es muy bonito», recordó la joven de 22 años.

La talentosa presentadora estuvo cerca de ser Miss Universe Honduras en ese año. «Nunca me imaginé estar tan cerca de ganarlo, no dudaba de mis capacidades. Yo di lo mejor de mí y para ser la primera vez y no tener experiencia en concursos de belleza pesa el resultado. Fue lo que Dios quiso», relató.

La futura nutricionista llegó a la televisión luego de su destacada actuación en el Miss Universe Honduras. «Cuando estaba en la concentración de Miss Honduras me escribieron de Loto y me dijeron si quería hacer un casting para presentadora. En ese momento dije que no porque no sabía si me tendría que ir en caso de ganar. Después del Miss fui al casting, quedé y comencé en la televisión».

Durón aseguró que su experiencia en Loto fue muy grata y pudo conocer personas increíbles que le aportaron bastante. «Me ha hecho la persona que soy en este momento, son ciclos que se cierran, pero los momentos que estuve allí fueron muy buenos».

Una persona perseverante

Ella se define como una persona muy perseverante, humilde, sincera, extrovertida y apasionada por todo lo que hace. «Me gusta experimentar de todo, soy muy mente abierta» añadió.

Los pasatiempos de Woldie son: salir a conocer lugares, pasar tiempo con su familia y amigos, ama salir a tomar café en las tarde e ir de compras.

Según la atractiva capitalina, «el cuerpo humano es un espectáculo», por eso quiso estudiar Medicina. Sin embargo, por varios motivos, hoy cursa la licenciatura en Nutrición y es una carrera a la que le ha tomado cariño.

«La maestría que quiero sacar después de graduarme es Nutrición Deportiva porque me encanta el deporte. Si no estudiara Nutrición, además de ser doctora, sería ser periodista de deportes», explicó.

Su principal sueño es graduarse y sacar su maestría para poder ayudar a las personas.

Gustos y fútbol

Su club favorito es el Olimpia, a quien iba a apoyar siempre antes de la pandemia.

En la playlist de Durón hay varios géneros, pero lo que no falta es música banda, reggaetón, un poco de salsa y ballenato. Sus bandas favoritas son Los Recoditos, Banda MS y la Trakalosa, y sus cantantes preferidos son Bruno Mars, Sech y Daddy Yankee.

La película que ama es Forrest Gump. «No me canso de verla, si la repiten cinco veces, yo la veo las cinco veces y la disfruto como la primera vez».

Aunque quiere conocer varios lugares, su destino soñado es Grecia.

Woldie Durón está soltera y aunque no es exigente en las cualidades y atributos que debe tener alguien, mencionó algunas características.

«Físicamente: que sean altos, porque yo mido 1.82 – 1.83, que tengan barba y no me gusta que tengan mucho músculo. En cuánto a cualidades: que sea atento, leal, sincero, detallista, no tan cariñoso (porque soy muy ‘disimulada’), que me dé mi tiempo y espacio como yo se lo daría».

Puedes encontrar a nuestra CHICA CRÓNOMETRO en Instagram como: @woldieduron

