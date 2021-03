Carlos Tábora: “Se dan situaciones externas que nos bota el trabajo”

La Ceiba.- El entrenador de la Real Sociedad, Carlos Tábora, fue claro en una entrevista post-partido sobre cual fue la razón por la cual el equipo tocoeño no consiguió los tres puntos en su visita al estadio Ceibeño.

La Real Sociedad visitó a la CDS Vida y ante todos los pronósticos, planteó un partido agresivo que estuvo a poco o nada de salir triunfante, sin embargo una falta penal sancionada por el arbitro Oscar Moncada en los últimos minutos condicionó el resultado del encuentro.

“Nunca me quejo de los árbitros, pero al ver lo que sucedió hoy con el profe Moncada, me pongo a pensar muchas cosas que pueden estar pasando en contra del equipo, lo que no considero justo porque trabajamos toda la semana con dedicación y empeño para ganar, pero luego se dan situaciones externas que nos bota el trabajo”, expresó Tábora acerca de la actuación del silbante.

Sobre las demás situaciones del partido, manifestó. “Hay penales claros a nuestro favor antes del segundo gol del Vida, eso hubiese cambiado la historia del partido, ojalá en los próximos partidos las cosas no sean así, ya que trabajamos limpiamente para sumar los puntos que urgimos para salir de la crisis de resultados”.

Para finalizar, Tábora habló acerca de la amplitud de plantilla con la que cuenta para enfrentar al Olimpia. “Tenemos un plantel amplio y muy capaz, Olimpia es un duro rival al que enfrentaremos con los mejores jugadores disponibles”.

