Cardenal Rodríguez: Una persona contagió a más de mil en colonia capitalina

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La noche de ayer, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, a través de un vídeo en redes sociales, manifestó sentirse preocupado debido a que la población no ha acatado las disposiciones del Gobierno de Honduras ante el COVID-19.

Sin ampliar más, reveló que una sola persona contagió a más de mil en una colonia capitalina. Le recordó a la población hondureña que el COVID-19 es mortal y que se transmite con mucha facilidad.

Seguidamente, pidió a todos seguir al pie de la letra las medidas de prevención. «No solo porque hay número pequeño de contagio hasta ahora en nuestra Honduras es que ya pasó el peligro. No hemos alcanzado el pico del contagio y por consiguiente hay que seguir fielmente la observancia de estas medidas de seguridad de salud», agregó.

Respecto a que una persona contagió a más capitalinos, el cardenal aclaró: «Piensan ustedes que esto es una historia, es realidad».

Cardenal Rodríguez pide solidaridad a la empresa privada

De la misma manera, le hizo un llamado a la empresa privada, pues considera que este es un momento para ser solidarios.

Dijo sentirse preocupado ante la decisión de algunas empresas que han cerrado y determinaron despedir a sus empleados. Ante ello, el máximo jerarca de la Iglesia Católica manifestó que es preparar mayores problemas para el futuro.

«Si van a disminuir algunas ganancias, puede ganar la población entera cuando estamos mitigando un gran sufrimiento social. Todos pongamos parte en aquello que podamos ser solidarios con aquellos que menos tienen», comentó.

Finalmente, cerró diciendo que mediante la solidaridad se puede ayudar a las personas que no tienen la forma de llevar alimentos para que no se desesperen. Además, pidió que también se piense en las personas de la tercera que no tienen quien les ayude.