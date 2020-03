Según economista: Ante COVID-19, Gobierno debe mandar dinero no comida

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De acuerdo a la perspectiva del economista Carlos Urbizo Solís, el Gobierno de Honduras está cometiendo un error al ponerse a distribuir comida para solventar la crisis económica que atraviesan los hondureños ante la emergencia sanitaria por COVID-19.

A través de medios locales, el también banquero dijo que esta práctica resultará siendo un grave error debido a que el Gobierno no tiene la logística para hacerlo.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno es ver cómo hace llegar dinero a las personas para que se vayan a abastecer y compren como siempre lo han hecho. En perspectiva, el salario mínimo en Honduras es de 6,260 lempiras y el ingreso de quienes trabajan por cuenta propia, que son más de los que están asalariados, es de 4,000 lempiras. Bueno, esos cuatro mil y seis mil lempiras sirven para muchas cosas. Pongamos que, la mitad (L 3,000) por ser gente de bajos recursos, lo usan para comprar comida, entonces se tiene que ver como se hacen llegar tres mil lempiras a toda esta gente que pueden ser un millón 200 mil hogares. Si se multiplica un millón 200 mil por tres mil lempiras, hablamos a penas de 3,600 millones por un periodo”, explicó Solís.

Gobierno debe olvidarse de mantener el déficit

En ese sentido, el experto aseguró que en este momento, el Gobierno debe olvidarse de la teoría equivocada de que hay que mantener el déficit al 2 o 3 %.

“Eso es totalmente contraindicado y ha sido así por 40 años. Ahorita el déficit sale sobrando. El Gobierno tiene todos los instrumentos para resolver eso a través de la creación de dinero. Hay teorías monetarias nuevas que hablan sobre este problema. Honduras tiene una economía ociosa del 40 % y esto va a llevar a tener que hacer más cosas localmente para podernos abastecer”, señaló.

Asimismo, el especialista puntualizó que el Gobierno, a través del Banco Central, que es absolutamente imprescindible en este momento, tiene que tener esas políticas que den un funcionamiento tanto en la parte fiscal como en la parte monetaria del país.

“Este es un momento crítico y el sector privado va a trabajar con el Gobierno en aquello que tiene sentido. Sin embargo, el sector privado no tiene la respuesta. El Banco Central es quien debe asegurar que habrá suficiente liquidez en el sistema para atender las debilidades. Los bancos no tienen problemas con dar préstamos porque han tenido una sobre-liquidez todo este tiempo. No hay demandas para préstamos porque no hay ideas debido a que nuestra economía es primitiva. El Gobierno debe mandarle dinero a la gente y debe buscar el mecanismo para hacerlo”, reiteró.

Ante COVID-19: Se debe continuar con la vida común

A efecto de eso, el entendido en el tema recalcó que el Gobierno no se puede poner a distribuir dinero, ni bienes de consumo, ni nada de eso. «Tiene que trabajar con la infraestructura bancaria que hay en el país para darles apoyo financiero a los hondureños».

“Se tiene que seguir con la vida común, como por ejemplo, la compra de alimentos y medicamentos”, aseveró.

Por otro lado, el economista dijo que el Gobierno tiene muchas deudas con sus proveedores, por lo que, exigió que cumpla con los compromisos adquiridos.

“Que deje de estar empapelando y burocratizando el pago de las deudas. Con eso les va a dar liquidez a esas personas y se va ahorrar intereses de esas deudas. El Gobierno tiene más mil millones de lempiras en deudas con el sector privado. Sin embargo, el Gobierno tiene dinero casi ilimitado. No se dice que va a tener una emisión monetaria tan grande que va a generar inflación, sino que hay formas de controlar eso”, enfatizó.

De acuerdo con el experto, el Gobierno es clave en la solución de la crisis económica que actualmente sufren los hondureños.

“La emergencia del COVID-19 es como si llegó un tsunami al país. No lo va a poder resolver ninguna empresa privada por muy grande que sea. El Gobierno es el responsable de coordinar esto. Yo propongo la creación de comisiones para que realicen ese trabajo”, manifestó.

Política fiscal debe cambiar

Solís puntualizó en que la Política Fiscal del Gobierno debe cambiar en este momento y la Política Monetaria del Banco Central tiene que entrar en funcionamiento para darle una respuesta oportuna a los problemas de la ciudadanía.

“Lo que importa en este momento, es la salud, la alimentación y la liquidez de los negocios”, remarcó.

Para finalizar, el experto reafirmó que para enfrentar una crisis de esta magnitud se necesitan profesionales que puedan asesorar al Gobierno en las Políticas Públicas que deben seguir. Y no es una cuestión de practicantes o de aficionados.