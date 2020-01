Caravana de Migrantes: «Vamos buscando un futuro para nuestros hijos»

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Este martes se reactivó la primera Caravana de Migrantes en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, ya que un grupo de hondureños se estuvo reuniendo para salir del país.

Esta ocasión, en una entrevista exclusiva para DIARIO TIEMPO DIGITAL, una familia expresó sus aspiraciones hacia el nuevo destino que decidieron iniciar este día, así como los motivos que les orillaron a tomar la decisión de abandonar la tierra catracha.

La familia Conor Ávila, dijo que sus expectativas son llegar hasta Estados Unidos, ya que son padres de tres niños de tan solo ocho, cuatro y dos años. Asimismo manifestaron que con la falta de empleo que alberga en el país, se les hace imposible darles un digno futuro a sus pequeños.

Darlen Ávila, es una maestra de educación primaria, que nunca pudo ejercer su profesión, ya que desde el 2011 que culminó sus estudios, no logró conseguir una tan sola oportunidad, pese a concursar cada año por una plaza.

Asimismo manifestó que, «la educación cada día se vuelve más cara, la salud pues no hay medicamentos, solo dan recetas y no hay recursos para todo».

Francisco Conor, originario de Nicaragua, es la pareja de Ávila, con quien se casó en Honduras. Manifestó que el propósito que lleva se lo puso Dios, ya que siendo padres de tres niños, necesitan un trabajo estable.

«Todos nos vamos por necesidad»

El padre de familia dijo que, «Se que no solo yo me encuentro en esta situación, me imagino que todos los que nos vamos es porque tenemos necesidad».

«Vamos buscando un futuro para los hijos, la oportunidad de tener un trabajo, tranquilidad y darle lo mejor a los nuestros. Aquí no se hace nada, lo que se nos viene a la mente es hacer cualquier cosa con tal de darle de comer a nuestro niños, pero no estamos para eso», expresó.

La familia Conor Ávila, manifestó que en las reuniones que tuvieron con el grupo de migrantes, hablaron de las «trancas» que tiene México, tales como: el tratado de personas migrantes y el peligro del camino.

Pero afirmaron que todos van en unidad y que primero Dios logren sus objetivos, para así muy pronto regresar a Honduras.

