Bruno Volpi tras su salida: «Yo estoy feliz de haber vestido la verde»

SAN PEDRO SULA.- Marathon anunció en sus redes sociales la salida del delantero argentino, Bruno Volpi, luego de tres campeonatos con el conjunto esmeralda.

Es por eso que CRONÓMETRO en EXCLUSIVA conversó con el jugador sudamericano sobre sus sensaciones al salir del equipo verde y de lo que le deparará el futuro, ¿seguirá en Honduras o partirá al extranjero?

Las valoraciones del campeonato

Antes de cualquier otro tema, le consultamos al «Tanque» sobre cómo vivió el Apertura 2020 de la Liga Nacional, donde consiguió la medalla de subcampeón, algo que para el argentino «no sirve de nada».

«No se nos dio, no nos alcanzó nos faltó un poquito que estuvimos ahí de conseguir la gloria, la verdad que no sirve de nada ser segundo lugar y lo sé».

Bruno repasó que durante el torneo pasaron muchas cosas, y que a pesar de todas estas situaciones, el grupo de jugadores salió adelante.

«Sé que la gente quería la «Décima» pero el grupo a pesar de todas la dificultados que se nos plantearon salimos adelante».

«Uno no puede esquivar la realidad y todo lo que nos pasó, todo lo que vivimos y todo lo que sufrimos adentro del Club, eso lo saben algunos pocos y queda para nosotros, queda para el vestuario».

Puntualizó que no les importó las críticas, ya que su mente estaba enfocada en los compromisos del equipo verde:

«El grupo a pesar de los «palos en la rueda» que nos pusieron y a pesar de las críticas

que siempre iban en contra de nosotros conseguimos clasificar a una Concachampions para este semestre que viene, conseguimos pelear una final contra Olimpia, que creo que fue justo ganador y bueno, no nos alcanzó».

El mensaje de Bruno Volpi para la afición de Marathon

De igual manera, el delantero argentino no escondió lo agradecido que está con los aficionados del Club verde y mandó un mensaje para aquellos que le acompañaron.

«Muchas gracias por el apoyo, a los que estuvieron con nosotros y a los que apoyaron y creyeron desde el minuto cero desde que arrancó esto después de la pandemia que fue un tiempo difícil. Agradecerles por el apoyo y por estar».

Volpi dejó claro que dio todo su esfuerzo y fútbol para la institución sampedrana:

«Yo estoy feliz de haber vestido la verde y creo que desde mi punto de vista, desde mi lugar, hice todo lo que estuvo a mi alcance. Me entrene de la mejor manera y me entregué a la camiseta, así que no tengo nada para reprocharme, no me guardé nada».

El futuro de Volpi

Por último, el ahora ex-verdolaga comentó acerca de su futuro y asegura que esta semana definirá si tomar alguna propuesta de algún equipo de la Liga Nacional o partir hacia el extranjero.

«En base a mi futuro, esta semana tengo que resolver que es lo que voy a hacer, pero eso lo hablaré con mi representante. En estos días seguramente nos reuniremos

para saber cuales son las alternativas y las opciones para tomar una decisión, sea acá en Honduras o en otro país».

